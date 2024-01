Für den Teig gibst du das Mehl in eine Schüssel, formst in der Mitte eine Kuhle und befüllst diese zuerst mit dem Zucker und dann mit der Hefe. Verteile Salz auf dem Mehl am Rand. Gieße Wasser auf die Hefe und gib Öl hinzu. Verknete nun alles miteinander, bis der Teig homogen ist. Forme den Teig zu einer Kugel und lasse ihn an einem warmen Ort etwa eine Stunde lang gehen. Teile dann den Teig in 6 Stücke und rolle sie rund aus.