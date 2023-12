7 Rezepte, mit denen du Blumenkohl zum Star machst

Das schmackhafte weiße Gemüse passt zu jeder Jahreszeit. Doch leider wird es oft lediglich als Beilage behandelt. In den folgenden Rezepten steht der Blumenkohl endlich einmal im Zentrum des Interesses. Also: Licht aus und Spot an!