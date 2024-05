Es gibt Momente, in denen es einfach eine Tiefkühlpizza sein muss – und das ist auch völlig in Ordnung. Doch wusstest du, dass sich das günstige Fertigprodukt auch ganz schnell in eine hochwertige Leckerei verwandeln lässt? Mit unseren sieben Ideen wird deine Tiefkühlpizza im Handumdrehen zu einem Lieblingsessen mit Niveau.

7 Ideen für Tiefkühlpizza: hübsch & lecker

Stehst du das nächste Mal im Supermarkt vor dem Tiefkühlregal, wirst du die Pizzen dort mit ganz anderen Augen sehen. Denn gleich weißt du, dass jede Tiefkühlpizza so viel mehr sein kann als nur eine Pizza.

Unsere sieben Ideen für Tiefkühlpizza sind kreativ und machen aus dem manchmal schnöden Fertigprodukt echte Leckerbissen. Und das Beste: Die Vorbereitung dauert bei keinem der Rezepte länger als eine viertel Stunde. Den Rest erledigt, wie beim normalen Zubereiten einer TK-Pizza, der Ofen.

Lust auf noch mehr Pizzakreationen? Dann probiere unbedingt auch unsere frittierten Pizzataschen! Aber los geht’s jetzt mit diesen witzigen und vor allem mehr als köstlichen Gerichten.

1 aufgetaute Pizza Margherita

3 aufgetaute Mini-Pizzen

2 aufgetaute Pizzastücke

Oliven

Paprika

Salami Zubereitung Halbiere eine Mini-Pizza und lege sie als Ohren an die Pizza Margherita.

Lege die anderen beiden Mini-Pizzen als Augen auf die Pizza Margherita.

Schneide aus einer anderen Pizza zwei schmale Stücke heraus und lege sie als Fliege unter die Pizza Margherita.

Verziere das Ganze nun mit Oliven, Paprika und Salami, sodass ein niedlicher Teddybär entsteht.

Backe die Teddybär-Pizza für 20-30 Minuten bei 180 °C Umluft.

12 aufgetaute Mini-Pizzen

100 g geriebener Mozzarella

Salami

Oliven Zubereitung Halbiere die Mini-Pizzen und platziere sie versetzt so auf dem Backblech, dass ein Schlangenkörper entsteht.

Bestreue die Pizzen mit Mozzarella und verleihe der Schlange mit einer zurechtgeschnittenen Olive ein Auge sowie mit einem Stück Salami eine Zunge.

Backe die Pizzaschlange für 20-30 Minuten bei 180 °C Umluft.

3 aufgetaute Hawaii-Pizzen

100 g Pizzasoße

geriebener Mozzarella Zubereitung Rolle eine Pizza zu einer Schnecke auf und platziere diese mittig in einer eingefetteten Springform.

Rolle auch die anderen Pizzen auf und lege diese ebenfalls in die Springform, sodass darin eine große Schnecke entsteht.

Verteile Pizzasoße und streue Mozzarella darüber und backe die Pizzaschnecke anschließend für 20-30 Minuten bei 180 °C Umluft.

1 aufgetaute Pizza Margherita

schwarze Oliven

Mais

rote Zwiebeln

Paprika Zubereitung Schneide die Pizza einmal bis zur Mitte hin ein.

Belege jedes Viertel der Pizza nach Belieben mit schwarzen Oliven, Mais, Zwiebeln und Paprika.

Falte nun die Viertel nacheinander auf, sodass eine Tasche entsteht.

Backe die Pizzatasche dann für 20-30 Minuten bei 180 °C Umluft.

2 aufgetaute Salami-Pizzen

geriebener Mozzarella Zubereitung Schneide die erste Pizza vier Mal fast bis zur Mitte hin ein. Klappe dann immer zwei Stücke zusammen, sodass eine Art Flügelrad entsteht.

Mache das Gleiche mit der zweiten Pizza und lege diese dann so auf die erste, dass die Zwischenräume gefüllt werden.

Bestreue die Pizzen nun mit Mozzarella und backe sie für 20-30 Minuten bei 180 °C Umluft.

1 aufgetaute Pizza Margherita

Spaghetti Bolognese z.B. vom Vortag

Petersilie Zubereitung Falte die Pizza so zusammen, dass sie wie ein Hörnchen aussieht.

Stelle sie in ein ofenfestes Gefäß und backe sie für 20-30 Minuten bei 180 °C Umluft.

Fülle das Pizzahörnchen anschließend mit Spaghetti Bolognese und bestreue es mit Petersilie.

3 aufgetaute Pizzen Margherita

200 g Pizzasoße

200 g geriebener Mozzarella

100 g gegarter Baby-Spinat

100 g Ricotta

Basilikum Zubereitung Falte die Pizzen in drei Rechtecke und schichte sie nacheinander mit dem Spinat, dem Ricotta und der Pizzasoße in einer Auflaufform.

Bestreue das Ganze mit Mozzarella und backe die Pizza-Lasagne für 20-30 Minuten bei 180 °C Umluft.

Garniere sie vor dem Servieren mit frischem Basilikum.

