Snack-Idee zu Weihnachten: Kugel aus Hirtenkäse

Heute versteckt sich wieder etwas Leckeres aus der Küche hinter unserem Adventskalendertürchen. Und zwar eine Snack-Idee zu Weihnachten aus Hirtenkäse, Pesto und Tomaten. Sie sieht aus wie eine große Christbaumkugel, ist aber essbar und bereichert jedes Weihnachtsbuffet.

Weihnachtskugel aus Hirtenkäse: leckere Snack-Idee

Folgst du uns schon etwas länger, hast du mit Sicherheit schon die ein oder andere Snack-Idee zu Weihnachten von uns ausprobiert. Bei Leckerschmecker kommen nämlich nicht nur Stollen und Braten auf den Tisch, sondern auch allerhand Leckereien vom Buffet. Da wären zum Beispiel drollige Weihnachtsmann-Mützen zum Snacken oder ein Weihnachtsbaum-Snack aus Pizzateig. Ein wenig aufwendiger und spektakulärer sind die Christbaumkugeln aus Schokolade.

Bei der Kugelform bleiben wir auch in diesem Rezept und kreieren eine Snack-Kugel aus Hirtenkäse, die sich wunderbar teilen lässt und richtig lecker auf einem Stück Brot schmeckt.

Die Zubereitung der Kugel ist wirklich simpel, erfordert aufgrund der Kühlung allerdings etwas Zeit. Bereite sie deshalb am besten schon am Vormittag zu, so brauchst du sie später nur noch aufs Buffet zu stellen.

Wir nehmen uns eine Packung Hirtenkäse, den wir weich kneten. Danach legen wir zwei gleich große Schalen🛒 mit Frischhaltefolie aus und verteilen je ein Viertel des Käses darin. Dann kommt eine Schicht Pesto obendrauf. Für die dritte Schicht streuen wir geröstete Pinienkerne und getrocknete Tomaten darüber. Letztere lassen wir vorher abtropfen und schneiden sie klein. Nun verteilst du den restlichen Hirtenkäsen darauf. In einer der beiden Schalen schließen wir die Halbkugel mit einer Schicht Pesto und Pinienkernen sowie Tomaten ab. Jetzt drücken wir die beiden Hälften vorsichtig zusammen und stellen sie für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Kurz vor dem Servieren brauchst du die Snack-Kugel dann nur noch aus den Schalen lösen und auf einem Teller platzieren.

Jetzt kannst du mit einem Messer die gewünschte Menge entnehmen, auf eine Scheibe Brot streichen und genießen. Weihnachten kann kommen!

Snack-Kugel aus Hirtenkäse Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 1 Kugel Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hirtenkäse

2 EL Pinienkerne geröstet

3 EL grünes Basilikumpesto

50 g getrocknete Tomaten Zubereitung Knete den Hirtenkäse in der Packung weich.

Lege 2 gleich große Schalen mit Klarsichtfolie aus und verteile je ein Viertel des Hirtenkäses darin.

Gib dann eine Schicht Pesto darauf.

Lass die getrockneten Tomaten abtropfen und schneide sie klein. Streue einige von ihnen zusammen mit einigen Pinienkernen auf die Pesto-Schicht.

Verteile dann den restlichen Hirtenkäse in beiden Schalen. Schließe eine der Schalen mit einer Schicht Pesto ab, auf der du erneut Pinienkerne und Tomaten verteilst.

Drücke die Kugel zum Schluss zusammen und stelle sie für 1 Stunde in den Kühlschrank. Löse sie zum Servieren vorsichtig aus den Schalen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.