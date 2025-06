Genuss ohne Reue: Mixe dir einen alkoholfreien Aperol Spritz in 5 Minuten

Alkoholfreie Drinks sind total im Trend. Besonders in den letzten Jahren ist ein regelrechter Hype um Getränke ohne Alkohol entstanden. Aber deshalb auf Lieblingsdrinks verzichten? Nicht nötig, wenn man weiß, wie man sie auch ohne Promille mixen kann. Dieser alkoholfreier Aperol Spritz begleitet dich durch deinen trockenen Sommer.

Rezept für alkoholfreien Aperol Spritz: fertig in 5 Minuten

Ganz egal, aus welchen Gründen du dich für den alkoholfreien Aperol Spritz entscheidest – ob du nun generell keinen Alkohol anrührst, es ein guter Vorsatz ist oder du dich gesünder ernähren möchtest –, dieses Rezept solltest du dir direkt abspeichern. Du brauchst nur fünf Minuten, um den Cocktail zuzubereiten, und eine Handvoll Zutaten.

Dazu gehört unbedingt ein alkoholfreier Bitterlikör, den du in gut sortierten Supermärkten oder online bekommst. Diesen mischst du mit Orangensaft und Tonic Water, um das Glas abschließend noch mit Sprudelwasser aufzugießen. Der alkoholfreie Aperol Spritz liefert dank dieser Zutaten einen feinen Mix aus süßen und herben, leicht bitteren Aromen, und schmeckt auch denjenigen, für die süße Cocktails normalerweise nicht infrage kommen.

Garniere den alkoholfreien Aperol Spritz mit ein paar Orangenscheiben, denn das Auge trinkt bekanntermaßen mit. Achte aber darauf, eine unbehandelte Bio-Frucht zu verwenden.

Schon gewusst? Seit einigen Jahren beobachtet man nun schon den Trend des Mindful Drinkings, also des bewussten Trinkens. In den großen Metropolen rund um den Globus eröffneten sogenannte Sober Bars, die lediglich alkoholfreie Drinks anbieten, und in Städten wie Berlin findet man sogar Null-Promille-Spätis, in denen man Zutaten für leckere Getränke wie unseren alkoholfreien Aperol Spritz bekommt.

Auch Eistees und Limonaden wie unsere Melonen-Limonade sind eine leckere Möglichkeit, den eigenen Durst ganz ohne Alkohol zu stillen. Für mehr Inspiration wirf einfach einen Blick auf die zahlreichen weiteren Getränke aus der Leckerschmecker-Ideenschmiede.

Alkoholfreier Aperol Spritz Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Orange

Eiswürfel

200 ml alkoholfreier Bitterlikör z.B. online 🛒

150 ml Orangensaft

150 ml Tonic

Sprudelwasser Zubereitung Wasche die Orange gründlich ab und schneide ein paar Scheiben oder Spalten heraus.

Gib Eiswürfel und die Orangenstücke in 2 Gläser.

Gieße den Likör, den Orangensaft und das Tonic dazu und dann mit Sprudelwasser auf.

