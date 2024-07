Fingerfood: Diese leckeren Spieße sind der Renner auf jeder Party

Du bist eingeladen und sollst ein bisschen Fingerfood für das Buffet mitbringen? Was würde sich da besser eignen als diese leckeren Antipasti-Spieße? Super einfach aufgespießt machen sie optisch richtig was her und schmecken wie ein Abend im italienischen Restaurant.

Antipasti-Spieße für das Fingerfood-Buffet

Normale Tomate-Mozzarella-Spieße sind doch langweilig und Käse mit Weintrauben haben wir auch schon 100 Mal gesehen. Mach diese herzhaften Antipasti-Spieße ganz einfach nach und garantiere richtig viel Geschmack bei jedem Bissen. Dazu eignen sich mediterrane Zutaten am besten. Wir haben uns hier für eine würzige, italienische Salami entschieden, dazu passend auch Tomaten und Basilikum. Paprika und Oliven dürfen als Antipasti natürlich auch nicht fehlen.

Die Zubereitung könnte einfacher nicht sein. Du siehst es ja schon auf dem Bild: Hier wird einfach gestapelt, was das Zeug hält. So, wie es dir am besten schmeckt. Du kannst natürlich auch alle Zutaten austauschen, wenn sie dir nicht so gut schmecken. Wir finden, die Kombination harmoniert sehr gut miteinander und sorgt für einen tollen Geschmack, der gut zusammenpasst.

Du kannst die Spieße einfach so lassen, so lassen sie sich auch wunderbar transportieren. Wenn du möchtest und noch etwas mehr Zeit hast, kannst du noch ein leckeres Dressing vorbereiten. Hochwertiges Olivenöl passt besonders gut dazu, du kannst aber auch noch italienische Kräuter, Salz und Pfeffer darüberstreuen. Egal, wie du sie servierst, die Spieße werden so schnell weg sein, wie du sie gemacht hast.

Fingerfood geht immer, egal ob Geburtstag, ein Picknick im Park oder einfach der nächste Sonntagsbrunch: Mit diesen Antipasti-Spießen werden deine Gäste satt und gleichzeitig noch begeistert sein. Noch mehr Kleinigkeiten findest du natürlich auch bei uns. Zum Beispiel dieses Fingerfood aus Blätterteig: Hier sind 14 leckere Rezept-Ideen zum Nachbacken. Und diese gefüllten Käse-Happen am Salzstangen-Stiel werden Groß und Klein einfach lieben. Noch schneller gehts nicht: Hier sind 4 einfache Toastringe als leckerer Snack.