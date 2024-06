Aperol-Erdbeer-Spritz: Rezept für den Trend-Cocktail des Sommers

Der nahende Sommer läutet wieder die Saison der Spritz-Cocktails ein. Die sprudeligen Drinks sind äußerst beliebt. Aber dass es nicht jedes Mal nur Aperol Spritz sein muss, ist längst bekannt. Der Klassiker, der sich weiterhin großer Beliebtheit erfreut, bekommt immer mehr leckere Konkurrenz. Wir haben kürzlich den Aperol-Erdbeer-Spritz für uns entdeckt. Der würde dir bestimmt auch gefallen!

Rezept für Aperol-Erdbeer-Spritz: fruchtig-erfrischender Cocktail

Endlich Frühling und bald schon Sommer! Die ersten lauen Abende verbringen viele Menschen gern entweder im Bier- oder eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Oft mit dabei: ein kühles Getränk. Neben Bier ein beliebter Drink im Glas: der Aperol Spritz.

Auch wir mögen den Klassiker mit dem italienischen Likör, verpassen ihm aber gern mal ein Update. Als wir das erste Mal einen Aperol-Erdbeer-Spritz probierten, war es sofort um uns geschehen. Immerhin ist jetzt auch Erdbeer-Saison und die Zeit der roten Früchtchen will gut genutzt sein.

Statt Erdbeeren einfach so zu naschen oder in Süßspeisen und Gebäck zu verarbeiten, machen sie auch in Getränken wie unserem Aperol-Erdbeer-Spritz eine super Figur. Dem Klassiker verleihen sie einen fruchtigen Anstrich, der toll zum prickelnden Geschmackserlebnis passt.

Dafür pürieren wir ein paar rote Beeren fein. Zusammen mit Eiswürfeln und einigen klein geschnittenen Früchten wird das Püree auf zwei Gläser aufgeteilt. Anschließend kommen Prosecco und Aperol dazu. Zum Schluss werden die Drinks mit Sprudelwasser aufgefüllt. Und schon sind zwei rot strahlende Aperol-Erdbeer-Spritz bereit, probiert zu werden.

Köstlich, diese Spritz-Cocktails! Aktuell lieben wir auch den Rhabarber Spritz, mit dem wir die Saison des Stangengemüses zelebrieren. Der Limoncello Spritz begeistert ebenso und lockt mit einem anderen italienischen Likör. Und wenn es ganz besonders heiß ist, dann kühlt der Frozen Aperol Spritz wieder herunter. Cheers!