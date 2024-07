Süßes Fingerfood für Groß und Klein: Apfel-Lollis mit Toppings

Du bist spontan zu einer Feier eingeladen und sollst etwas zum Fingerfood-Buffet beisteuern? Keine Panik! Bring einfach diese süßen Apfel-Lollis mit. Sie gehen schnell, schmecken fantastisch und alle werden denken, du hast dafür lange in der Küche gestanden.

Diese Apfel-Lollis sind der Hingucker auf jedem Buffet

Lollis müssen nicht immer ungesund sein. Vor allem die Kleinsten kann man schnell mal austricksen, wenn es um gesunde Snacks geht. Diese süßen Apfel-Lollis sehen toll aus und schmecken ein bisschen wie ein Besuch auf dem Jahrmarkt. Perfekt also für die nächste Party.

Vor allem, wenn du mal spontan einen Snack brauchst, sind die Lollis perfekt. Alles, was du benötigst, sind ein paar Äpfel, Stiele und Schokolade zum Überziehen. Bei den Toppings kannst du kreativ werden. Egal ob Streusel, Kekse, Nüsse oder Trockenfrüchte: Auf den Apfel-Lollis schmeckt eigentlich alles lecker.

Die Äpfel werden gewaschen und in Viertel geschnitten. Kleiner Tipp: Du kannst sie auch in Scheiben schneiden und das Kerngehäuse mit einem süßen Ausstecher heraustrennen. Das sieht auch toll aus! Wenn du dich für eine Form entschieden hast, wird die Schokolade geschmolzen. Du kannst die Lollis dann komplett herein tauchen, zur Hälfte oder nur mit einer Seite. Je nachdem, wie viel Schokolade du an deinen Lollis möchtest.

Mit den süßen Toppings bestreut sind deine Apfel-Lollis auch schon fertig. Lass das Ganze einen Moment im Kühlschrank erkalten, dann sind sie auch schon bereit für die nächste Party. Probiere dieses einfache Rezept unbedingt aus. Deine Gäste, egal ob groß oder Klein werden begeistert sein. Vor allem im Sommer ist dieser süße Snack ganz schnell verschlungen.

