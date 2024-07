Diese Frühstücksbrote mit Apfel sind süß, sauer und herzhaft zugleich

Du bist auf der Suche nach einer neuen, aufregenden Idee für dein Frühstück oder einen Snack zwischendurch? Dann haben wir genau das Richtige für dich: Apfel-Majoran-Brote! Diese Kombination ist nicht nur aromatisch und lecker, sondern auch supereinfach zuzubereiten und richtig gesund.

Apfel-Majoran-Brote für ein gesundes und vitaminreiches Frühstück

Majoran ist das kleine Wunderkraut, das in diesem Rezept für das besondere Etwas sorgt. Sein Geschmack ist eine feine Mischung aus süßlich, scharf und gleichzeitig waldig – eine perfekte Ergänzung zu dem frischen Crunch des Apfels. Aber Majoran ist nicht nur lecker, er ist auch gesund: Er ist bekannt für seine antibakteriellen Eigenschaften und sein ätherisches Öl, das beim Verdauen helfen kann.

Koche die Kartoffeln, bis sie weich sind. In der Zwischenzeit kümmerst du dich um den Majoran, den du abspülst, trocken schüttelst und fein hackst. Der Lauch wird ebenfalls gewaschen, geputzt und dann in Streifen geschnitten. Der Apfel kommt dann gewürfelt dazu. In der Pfanne wird der Lauch weich gedünstet, bevor die Apfelwürfel und der Majoran hinzukommen. Ein Hauch Salz und Pfeffer kommen dazu, um den Geschmack zu verbinden – einfach lecker.

Sobald deine Kartoffeln bereit sind, stampfst du sie oder presst sie durch die Kartoffelpresse, mischst das Apfel-Lauch-Gemüse unter und lässt alles ein wenig abkühlen. Jetzt ist dein Brotaufstrich schon fast fertig.

Du bestreichst deine Brotscheiben mit der Mischung, beträufelst sie mit einem Teelöffel Keimöl und einem Esslöffel Honig für eine süße Note. Es könnte nicht einfacher oder schmackhafter sein – Apfel-Majoran-Brote, die deinen Tag auf frische und gesunde Weise bereichern. Probier es aus und verliebe dich in den Geschmack von Apfel und Majoran auf knusprigem Vollkornbrot.

Apfel-Majoran-Brote Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien Kartoffelpresse oder Kartoffelstampfer Zutaten 1x 2x 3x 300 g Kartoffeln mehligkochend

4 Stiele Majoran

1 Stange Lauch

1 Apfel grün

Salz und Pfeffer

1 TL Keimöl

1 EL Honig

2 Scheiben Dinkel-Vollkornbrot Zubereitung Wasche die Kartoffeln und gare sie mit der Schale in kochendem Wasser, circa 20–30 Minuten.

Spüle in der Zwischenzeit den Majoran ab und schüttel ihn trocken. Zupf die Blätter ab und hacke den Rest fein.

Halbiere den Lauch der Länge nach, wasch ihn, putz ihn und schneide ihn in etwa 1 cm breite Streifen.

Wasche den Apfel und würfel ihn fein.

Erhitze Öl in einer beschichteten Pfanne. Gib den Lauch dazu und lass ihn etwa 6 Minuten dünsten. Gib die Apfelwürfel und den gehackten Majoran hinzu und dünste alles weitere 1 Minute. Würze das Ganze mit Salz und Pfeffer.

Gieß die Kartoffeln ab, schrecke sie unter kaltem Wasser ab, pelle sie und drück sie durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel. Alternativ kannst du sie auch einfach stampfen.

Rühre das Apfel-Lauch-Gemüse gut unter, schmecke alles mit Salz und Pfeffer ab und lass es abkühlen. Bestreiche die Brotscheiben mit dem Aufstrich und gib etwas Keimöl und Honig darüber.

