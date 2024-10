Dieser cremige Apfelkuchen weckt Erinnerungen

Es gibt Rezepte, die erinnern einen an die Heimat. Bei mir ist das diese Apfel-Zimt-Torte. Meine Omi hat sie häufig gebacken und sowohl als Kind als auch heute kann ich von dem Kuchen nicht genug bekommen. Das Beste an ihm sind die fruchtige Apfelfüllung und die leckere Sahneschicht obendrauf. Die habe ich häufig schon als Erstes runtergenascht.

Rezept für Apfel-Zimt-Torte

Äpfel sind das wohl beliebteste Obst. Schon in der Antike wurden sie gern und oft zum Backen verwendet. In vielen Kulturen sind sie ein Symbol für Fruchtbarkeit und Wissen.

In Verbindung mit dem Zimt und der leckeren Sahnecreme erinnert die Apfel-Zimt-Torte an gemütliche Nachmittage im Herbst, wenn die Blätter bunt gefärbt sind und die Luft nach Zimt duftet.

Für ihre Zubereitung brauchst du im Grunde gar nicht so viel. Rühre zuerst einen einfachen Boden aus Butter, Zucker, Eiern, Mehl, gemahlenen Mandeln, Milch und Backpulver zusammen. Ein Hauch Zimt kommt auch hinein.

Während der Boden im Ofen backt, schälst du die Äpfel und schneidest sie in Würfel.

Rühre das Puddingpulver mit Apfelsaft an. Koche den restlichen Saft mit einigen Spritzern Zitronensaft auf und rühre den Pudding ein. Lass ihn noch einmal aufkochen und hebe dann die Apfelstücke unter. Verstreiche die Apfelmasse auf dem Tortenboden und lass sie komplett auskühlen.

Schlage sie Sahne mit dem Sahnesteif steif, rühre vorsichtig Schmand und Vanillezucker unter. Gib die Creme auf den Kuchen. Bestreue die Apfel-Zimt-Torte kurz vor dem Servieren mit Zimt.

Ach, ich könnte schon wieder ein Stück vernaschen. Du auch? Dann backe den leckeren Kuchen doch gleich selber einmal nach!

Apfelkuchen gibt es in zahlreichen Variationen. Lecker sind sie aber alle. Der gedeckte Apfelkuchen ist ein echter Klassiker, genauso wie der versunkene Apfelkuchen mit Zimtäpfeln. Bei unseren Nachbarn in Österreich backt man am liebsten Apfelschlangerl. Zum Niederknien lecker sind sie auf jeden Fall alle. Lass sie dir schmecken!