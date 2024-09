Saftiger Gugelhupf: herbstlicher Apfelkuchen mit Kardamom

Es ist Apfelzeit! Und wie lässt sich die Saison besser nutzen, als leckere Kuchen damit zu backen? Wir haben heute einen saftigen Gugelhupf für dich in den Ofen geschoben. Möchtest du diesen ganz besonders aromatischen Apfelkuchen mit Kardamom nachmachen, lies einfach weiter und folge unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung!

Apfelkuchen mit Kardamom: So schmeckt der Herbst

Unser Apfelkuchen mit Kardamom ist das perfekte Gebäck für die kommenden kalten Tage. Er vereint die säuerliche Süße von Äpfeln mit dem besonders würzigen Geschmack von Kardamom. Dieser hat im Herbst und Winter wieder seinen großen Auftritt und wird jetzt gern fürs Backen verwendet. Wir lieben seine aromatische Note, mit der er den Gugelhupf verfeinert.

Kardamom gilt als eines der edelsten Gewürze weltweit. Nicht nur für Vanille und Safran, auch für Kardamom zahlt man gerne einen hohen Preis. Er wird aus den Kapseln der Kardamomstaude gewonnen, sein Geschmack erinnert ein wenig an Zimt. Deshalb nutzt man ihn gern zum Veredeln süßer Gebäcke.

Um den Apfelkuchen mit Kardamom zu backen, widmen wir uns zunächst den Äpfeln, die wir schälen, entkernen und klein schneiden. Anschließend mischen wir sie mit Zimt und Zucker und stellen sie erst einmal beiseite, denn als Nächstes ist der Teig an der Reihe. Dafür schlagen wir Butter, Zucker und Vanillezucker schaumig und rühren anschließend nacheinander Eier hinein. Separat davon mischen wir Mehl mit Backpulver, Kardamom und Zimt und vermengen die Zutaten anschließend mit der Butter-Zucker-Ei-Mischung. Jetzt heben wir die Äpfel unter und füllen den Teig in eine Gugelhupfform. Dann geht’s auch schon ab in den Ofen. Oh, duftet das nicht wunderbar?

Apfelkuchen schmecken einfach immer. Genau aus diesem Grund solltest du unbedingt auch unseren Apfel-Quark-Kuchen probieren. Diesen Apfelkuchen mit Zimtstreuseln können wir ebenfalls empfehlen. International wird’s mit dem polnischen Szarlotka. Lass es dir schmecken!