Schäle und entkerne die Äpfel. Schneide sie dann in kleine Würfel. Mische diese mit Zucker, Zitronensaft und Mandelblättchen.

Rolle den Teig zusammen, das leere Teigviertel bildet dabei das Ende, und drücke die so entstandene Rolle an den offenen Enden zusammen. Halbiere die Rollen und setze sie in die Mulden einer Muffinform.