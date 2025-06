Aprikosen-Quarkschnitten: fruchtig-cremiger Sommerkuchen

Der Sommer ist zurück: Zeit für frische, fruchtige Kuchen. Die Aprikosen-Quarkschnitten sind die perfekte Kombination aus saftigem Quarkteig, fruchtiger Süße und einer exotischen Kokosnote. Diese köstlichen Schnitten schmecken wunderbar als Dessert oder zum Nachmittagskaffee.

Die Aprikosen-Quarkschnitten sind so einfach und lecker

Quarkkuchen sind eines der beliebtesten Gebäcke in Deutschland. Die cremige Textur, oft in Kombination mit Früchten oder Streuseln, begeistert einfach jeden. Ich persönlich mag die gebackene Variante am liebsten, aber auch bei Quarkkuchen ohne Backen sage ich nicht Nein.

Die Zubereitung dieser Aprikosen-Quarkschnitten ist unkompliziert und gelingt auch ohne große Backerfahrung. Der Boden besteht aus einem einfachen Mürbeteig, den du knetest und anschließend in Folie eingewickelt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legst. Für die Quarkcreme verrührst du alle Zutaten miteinander zu einer lockeren Masse. Ist der Teig ausreichend gekühlt, rolle ihn aus und platziere ihn auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech. Drücke ihn mit den Händen an und verteile dann die Quarkmasse darauf.

Jetzt rührst du noch den Kokos-Eischnee an, füllst ihn in einen Spritzbeutel und verteilst ihn in einem Gittermuster auf dem Kuchen. In die Vertiefungen gibst du nun die Marmelade und backst die Aprikosen-Quarkschnitten eine gute halbe Stunde im Ofen. Vor dem Servieren streust du noch ein paar Kokosraspeln drüber.

Die süßen Schnitten schmecken sowohl lauwarm als auch gut durchgezogen am nächsten Tag. Bei mir würden aber wohl keine Stücke übrigbleiben, um am nächsten Tag gegessen zu werden.

Ebenso fruchtig und cremig ist auch der Mandarinen-Quark-Kuchen. Oder backe unseren Quarkkuchen ohne Boden nach. Wer es morgens schon süß mag, kann auch diese diese samtig-weichen Quarkschnitten zum Frühstück ausprobieren.