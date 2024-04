Backen mit Öl: Wann kannst du Butter durch Öl ersetzen kannst

Beim Backen und Kochen ist Butter ein beliebtes Fett, das für Geschmack, Textur und Farbe in vielen Rezepten sorgt. Doch manchmal ist es notwendig oder gewünscht, Butter durch Öl zu ersetzen. Dies kann zum Beispiel gesundheitliche Gründe wie eine Laktoseintoleranz haben. Das Austauschen von Butter ist nicht kompliziert, erfordert jedoch ein Verständnis für die Eigenschaften beider Fette. In diesem Artikel erfährst du, wie du Butter durch Öl ersetzen kannst und was dabei zu beachten ist.

Warum Butter durch Öl ersetzen

Es gibt verschiedene Gründe, warum du Butter durch Öl ersetzen möchtest. Öl ist laktosefrei und kann für manche Menschen einfach besser verträglich sein. Zudem enthalten pflanzliche Öle oft ungesättigte Fettsäuren, die gesünder sind. Wenn du Butter durch Öl ersetzt, achte darauf, dass du das richtige Öl wählst. Nicht jedes Öl eignet sich für jeden Zweck.

Verhältnis von Butter zu Öl

Beim Ersetzen von Butter durch Öl ist das richtige Verhältnis wichtig. Butter besteht zu etwa 80 Prozent aus Fett und zu 20 Prozent aus Wasser. Öl hingegen ist reines Fett. Wenn du darüber nachdenkst, verwende etwa 80 Prozent der Menge an Öl im Vergleich zur Butter. Das bedeutet, für 100 Gramm Butter verwendest du 80 Gramm Öl.

Auswahl des richtigen Öls

Nicht alle Öle sind gleich. Oft unterscheiden sie sich in Geruch, Geschmack und Darbe. Wenn du Butter durch Öl ersetzt, wähle ein Öl mit einem neutralen Geschmack, wie Raps- oder Sonnenblumenöl. Diese Öle beeinflussen den Geschmack des Endprodukts nicht stark. Vermeide stark aromatische Öle wie Olivenöl, es sei denn, das Aroma passt zum Rezept.

Einfluss auf die Textur

Das Ersetzen von Butter durch Öl kann die Textur des Endprodukts beeinflussen. Butter gibt Gebäck eine feste Struktur, während Öl zu einem feuchteren Ergebnis führen kann. Berücksichtige dies und passe gegebenenfalls andere Zutaten an, um die gewünschte Textur zu erreichen.

Übrigens, nicht nur Butter kann beim Backen ersetzt werden, sondern auch andere Zutaten. Wir klären in unserem Leckerwissen, welche Zutaten beim Backen ausgetauscht werden können.

Backen und Braten ohne Butter

Beim Backen und Braten kannst du ebenfalls Öl statt Butter verwenden. Achte darauf, dass du die Temperatur anpasst, da Öl einen höheren Rauchpunkt als Butter hat. Dies bedeutet, dass Öl höhere Temperaturen verträgt, ohne zu verbrennen.

Rezeptideen für das Ersetzen von Butter durch Öl

Hier sind einige Rezeptideen, bei denen du Butter durch Öl ersetzen kannst:

