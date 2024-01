Sie ist ohne Zweifel eines der beliebtesten Gerichte der italienischen Küche: Lasagne. Heute bereiten wir eine ganz besondere Variante des Klassikers zu – mit extra viel Bacon. Eine deftig-würzige Leckerei, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Bacon-Lasagne für Fleischliebhaber

Neben der weit verbreiteten Meinung, dass es sich um eine italienische Spezialität handelt, besagen andere Theorien, dass die Leckerei tatsächlich aus Großbritannien stammt. Wie auch immer: Der berühmte Nudelauflauf sticht mit seiner weiten Verbreitung die meisten anderen Leckereien aus beiden Ländern aus.

Für Fleischtiger sollte diese Variante des Auflaufs einen ganz besonderen Genuss darstellen. Auch für Liebhaber der reichhaltigen Küche ist das Gericht ein Festschmaus. Wir lieben Lasagne! Daher findest du bei Leckerschmecker noch mehr köstliche Lasagne-Idee wie diese 7 verrücken Lasagne-Rezepte, eine Sauerkraut-Lasagne oder wenn du Lust auf Crossover-Küche hast, die Maultaschen-Lasagne.

Jetzt widmen wir uns aber erst einmal der Lasagne für Fleisch-Fans. Also ran an den Speck und ab in die Küche!