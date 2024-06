Bacon-Spiegelei-Muffins als herzhafte Frühstücksidee

Einen guten Morgen an all jene, die keine Lust mehr aufs immer gleiche Frühstück haben. Lass Brötchen und Co. einfach mal liegen und begleite uns in die Küche, wo wir herzhafte Bacon-Spiegelei-Muffins zubereiten. Wenn du willst, kannst du mitessen!

Rezept für Bacon-Spiegelei-Muffins: herzhafte kleine Kuchen

Unsere Bacon-Spiegelei-Muffins schmecken würzig und sind perfekt für alle, die morgens nicht aufs Frühstücksei verzichten wollen, sich aber Abwechslung wünschen. Dazu kommt ein zweiter Frühstücksklassiker: Bacon, der als eine Art Eierbecher dient.

Aber das ist noch nicht alles: Unter dem Spiegelei verbergen sich gleich zwei leckere Überraschungen: eine Scheibe Tomaten und geriebener Käse, der beim Backen im Ofen wunderbar schmilzt und noch mehr Geschmack in diese kreative Frühstücksidee bringt.

Überrasche deine Brunchgäste am Wochenende mit diesen herzhaften Bacon-Spiegelei-Muffins, die auch optisch echt was hermachen. Und das Beste: Die Zubereitung ist kinderleicht.

Fette zunächst eine Muffinform mit Butter ein. Selbstverständlich kannst du auch Papier- oder Silikonförmchen benutzen. Anschließend legst du die Mulden mit zwei Scheiben Bacon, oder alternativ Schinken, aus. Achte dabei darauf, dass möglichst keine Lücken zu sehen sind, aus denen das Ei herauslaufen würde.

Auf den Boden kommt nun je eine Tomatenscheibe, auf die du anschließend geriebenen Käse streust. Und nun dürfen auch die Eier darin Platz finden: Schlage eines in jede Muffinmulde, bevor du das Blech für zehn bis 15 Minuten in den Ofen schiebst.

Tipp: Klein geschnittener Lauch ist eine tolle Ergänzung für die Bacon-Spiegelei-Muffins. Schneide ihn dafür in feine Streifen oder Ringe und streue ihn über die Tomatenscheiben oder über das Spiegelei.

Als Nächstes solltest du unbedingt unsere Rührei-Muffins probieren! Wir lieben aber auch ein Rührei mit Feta und Spinat. Und wusstest du schon, wie dein Rührei extra cremig wird? Wenn du das herausfinden möchtest, sieh dir das Rezept für französisches Rührei an!