Baiser-Geister: süßes Gruseln zu Halloween

Bald ist es wieder so weit: Die gruseligste Nacht des Jahres steht vor der Tür. Doch an Halloween geht es nicht nur um schaurige Kostüme, auch in der Küche wird die Gruselsaison gefeiert. Diese kleinen, süßen Baiser-Geister geben deiner Halloween-Party den perfekten gruseligen Touch. So einfach geht’s!

Backe mit uns Baiser-Geister zu Halloween

Als Kind war ich ein großer Baiser-Fan. Bei uns im Ort gab es einen Bäcker, der Baiser verkaufte, und ich habe bei ihm oft mein Taschengeld für das kleine, süße Schaumgebäck ausgegeben.

Baiser hat eine lange Tradition in der europäischen Küche, besonders in Frankreich und Italien. Der Ursprung dieses luftigen Gebäcks geht zurück bis ins 17. Jahrhundert, als gezuckerter Eischnee genutzt wurde, um elegante und leichte Desserts zu kreieren. Zu Halloween verwandeln wir das klassische Baiser in kleine Gespenster, die perfekt zur Jahreszeit passen und Spaß beim Backen und Naschen garantieren.

Die Zutaten für die Baiser-Geister sind denkbar einfach: Eiweiß, Zucker, eine Prise Salz und nach Geschmack ein Spritzer Zitronensaft. Diese Grundzutaten ergeben die süße und luftige Masse, die du leicht mithilfe eines Spritzbeutels zu kleinen Geistern aufspritzen kannst. Mit dunkler Zuckerschrift kannst du ihnen dann Leben einhauchen und Gesichter auf die Geister malen.

Klingt einfach? Ist es auch. Bereite sie am besten gemeinsam mit deinen Kindern zu. Später auf dem Buffet begeistern sie garantiert Groß und Klein.

Damit nicht nur fluffige Baiser-Geister auf deinem Buffet zu finden, kommen hier noch weitere Ideen. Die Grusel-Hand mit Serranoschinken ist ein schaurig-leckerer Snack zu Halloween. Mit den Mumien-Würstchen und den Gehirn-Muffins sorgst du für eine unvergessliche Gruselnacht.