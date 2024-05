Bananen vom Grill: ein sommerliches Dessert-Highlight

Wer mich kennt, weiß, dass ich für mein Leben gern grille. Mein Highlight beim Grillen ist aber nicht das gegrillte Fleisch oder Gemüse, sondern das Dessert. Denn zum Abschluss kommen bei uns immer Bananen auf den Grill, die wir dann mit einer Kugel Vanilleeis oder Sahne und Schokoladensauce genießen. Etwas so leckeres habe ich selten gegessen.

Geheimtipp für Naschkatzen: Bananen vom Grill

Gegrillte Bananen sind in vielen Ländern bekannt. In Brasilien sind die Bananen vom Grill als „Banana na brasa“ bekannt und ein sehr beliebtes Dessert. In afrikanischen Ländern sind gegrillte Bananen ein gern gesehener Snack oder Bestandteil des Essens. Dort werden sie oft mit pikanten Saucen oder zu Fleischgerichten gereicht. Auch in asiatischen Ländern, wie Thailand und Indonesien, sind gegrillte Bananen ein bekanntes Streetfood und werden häufig mit Kokosmilch oder Palmzucker serviert.

Durch das Grillen karamellisiert der natürliche Zucker der Banane, was für ein intensiveres Aroma sorgt und die Bananen schön weich werden lässt – ein Dessert, das lecker schmeckt und völlig unkompliziert zuzubereiten ist.

Du kannst Bananen auf verschiedene Arten und Weisen grillen: Entweder pellst du die Bananen ab und wickelst sie in Alufolie ein, bevor sie auf den Grill kommen, oder du legst sie auf eine Grillschale. Du kannst sie auch direkt geschält auf den Rost tun. Das geht aber nur mit festen Früchten und einem schmalen Gitter. Die einfachste Methode ist, die Bananen mit Schale auf den Grill zu legen. Der Grill sollte aber nicht mehr so heiß sein, damit die Bananenschalen nicht verbrennen.

Sehr beliebt ist auch die Variante mit Schokolade. Dafür schneidest du die Banane samt Schale der Länge nach auf und steckst einige Stücke Schokolade hinein. Auf dem Grill schmilzt diese und das Ergebnis ist einfach sagenhaft lecker.

Serviere die Bananen vom Grill mit verschiedenen Toppings wie Honig, Zimt, Schokoladensoße oder Nüssen und einer Kugel Vanilleeis oder Schlagsahne.

Neben Bananen machen sich auch andere Obstsorten gut auf dem Grill. Neben Pfirsichen, Birnen und Ananas steht die Wassermelone ganz oben auf der Liste. In Scheiben geschnitten und mit Salz, Koriander und Limettensaft gewürzt, ist gegrillte Melone einfach himmlisch lecker. Wir haben aber noch mehr kreative Rezepte für Grillfans. Sieh dir unsere 5 besten Grillideen aus dem obigen Video an oder unsere 5 Grill-Rezepte, die deine Nachbarn neidisch machen.