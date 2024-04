Bauerntopf mit Hack und Kartoffeln: Wohlfühlessen für kühle Frühlingstage

Na das war ja ein kurzer Besuch: Nachdem uns die ersten warmen Frühlingstage nach draußen gelockt hatten, hat der Lenz jetzt schon wieder eine Pause eingelegt. Da sehnen wir uns sofort wieder nach leckeren Wohlfühlgerichten wie diesem Bauerntopf.

Deftiger Bauerntopf mit Hackfleisch und Kartoffeln

Kein Wunder, wenn der Regen gegen die Fenster prasselt. Der April macht eben doch mal wieder, was er will. Uns egal, denn dieser Bauerntopf schmeckt sowieso am besten, wenn es draußen ungemütlich ist.

In der Küche verbreitet sich schon während des Kochens ein leckerer Duft, der den Appetit weckt und uns das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Da vergessen wir sogar fast, dass wir uns eigentlich gerade ein paar Grad mehr und wärmende Sonnenstrahlen wünschen.

Für eine Portion Bauerntopf ist dieses Wetter also perfekt. In der kräftigen Tomatensoße wuselt allerlei leckeres Gemüse herum. Neben Kartoffeln süße Möhren, Paprika und Mais. Diese Gemüsesorten setzen einen tollen Kontrast zum deftigen Hackfleisch. Gewürzt wird simpel mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Entscheide selbst, ob du edelsüßes oder rosenscharfes verwendest und dem Eintopf dadurch noch etwas mehr Pepp in Form einer pikanten Note verleihst.

Übrigens: Du kannst den Bauerntopf auch in der Veggie-Version kochen. Nutze dafür einfach eine Hackfleischalternative aus dem Supermarkt oder ersetze es mit Linsen. Das schmeckt ebenso toll und versorgt dich gleichzeitig mit jeder Menge pflanzlicher Proteine und Ballaststoffen.

Na, ist die auch gerade so nach würzigen Eintöpfen und kräftigen Suppen wie uns? Wir überstehen die kurze Frühlingspause, indem wir es uns drinnen gemütlich machen und dabei dampfende Speisen löffeln. Koche dir eine Cowboypfanne mit Kartoffeln oder ein deftiges Würstchengulasch. Eine ungarische Gulaschsuppe ist ebenfalls eine super Idee bei diesen Temperaturen. Und keine Bange, der nächste Frühlingstag kommt sicher bald!