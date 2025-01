Für alle Leckermäulchen: Baumstriezel mit Schaumkussfüllung

Der Baumstriezel, auch Kürtőskalács genannt, ist eine süße Spezialität aus Osteuropa, genauer gesagt aus Siebenbürgen, einer Region in Rumänien. Viele kennen und lieben ihn vom Weihnachtsmarkt. Seine karamellisierte, knusprige Kruste macht den Striezel besonders beliebt. Wir zeigen dir heute, wie du das Gebäck ganz einfach zu Hause selbst backen kannst. Der Clou an unserem Rezept: Bei uns gibt es Baumstriezel mit Schaumkussfüllung.

Baumstriezel mit Schaumkussfüllung: süß und cremig

Bereits 1679 wurde der erste Baumstriezel in einem ungarischen Kochbuch schriftlich erwähnt. Heute ist das süße Gebäck dort sogar ein Nationalgericht. Der Baumkuchenteig wird traditionell über offener Flamme oder glühender Kohle gebacken und erhält seine leckere Kruste durch den Zucker, mit dem er bestreut wird.

Neben dem klassischen Zuckerbelag gibt es mittlerweile aber viele Varianten, darunter Zimt, Kakao, Kokosraspeln, gehackte Nüsse oder Schokoladenüberzug. Modernere Varianten bieten sogar Füllungen wie Eiscreme oder Nutella oder eben eine Schaumkussfüllung.

Wir verwenden für unsere Baustriezel fertige Pizzateige, die wir zuerst einmal ausrollen. Dann zerdrücken wir die Schaumküsse und verteilen sie auf einem der Teige. Anschließend legen wir den zweiten Teig obendrauf und schneiden sie mit einem Pizzaroller in drei Zentimeter breite Teigstreifen.

Nun geht es ans typische Wickeln des Striezels. Wir nutzen dafür unser Nudelholz 🛒, das wir in Backpapier einwickeln, und wickeln die Teigstreifen so darum, dass sie etwas überlappen. Danach platzieren wir den Baumstriezel mit der Schaumkussfüllung auf einem Backblech und backen ihn im Ofen goldbraun. Zum Schluss bestreichen wir ihn mit flüssiger Butter und wälzen ihn in ordentlich Zimtzucker.

Funfact: Der größte Baumstriezel wurde 2018 in Rumänien hergestellt. Er wog über 13 Kilogramm und hatte eine Länge von 12,5 Metern.

Obwohl Baumstriezel aus Osteuropa stammt, hat er sich durch Weihnachtsmärkte und Festivals in viele Länder verbreitet. Besonders beliebt ist er in Deutschland, den USA und Japan.

Die Schaumküsse für die Füllung kannst du auch ganz einfach selber machen. Ebenso wie weitere Weihnachtsmarktklassiker. Schmalzkuchen und Quarkbällchen stehen ganz oben auf unserer Liste.

Baumstriezel mit Schaumkussfüllung Adrianna keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Kochutensilien 1 1 Nudelholz oder backfeste Gläser Zutaten 1x 2x 3x 2 Pizzateige

1 Packung Schaumküsse

50 g Butter

50 g Zucker

2 TL Zimt Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle einen der Teige aus und zerdrücke die Schaumküsse (ohne Waffel) auf ihm.

Decke das Ganze mit dem zweiten Pizzateig zu und drücke beide mit dem Nudelholz etwas zusammen.

Schneide den Teig nun mit einem Messer oder Pizzaroller in 3 cm breite Streifen.

Wickle das Nudelholz in Backpapier ein und wickle die Teigstreifen so darum, dass sie sich überlappen.

Platziere den Striegel auf einem Backblech und backe ihn 20 Minuten im Ofen, bis der Teig goldbraun wird.

Bestreiche ihn danach mit der flüssigen Butter und wälze ihn in Zimtzucker.

Fülle ihn nach Belieben mit mehr Schaumküssen.

