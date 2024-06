Drink für die Fußball-EM: fruchtiger Bier-Cocktail mit Ginger Ale

Heute startet die Fußball-Europameisterschaft der Herren. Zum Auftaktspiel in München, in dem das deutsche Team gegen die Schotten antritt, schalten Millionen Fans auf dem ganzen Kontinent ein. Und auch hierzulande sind die Menschen im Fußballfieber. Nicht jeder hat Tickets fürs Stadion bekommen, aber das tut der Freude keinen Abbruch, immerhin ist Public Viewing eine tolle Alternative. Was dabei für viele nicht fehlen darf? Ein großes Glas Bier! Um etwas Abwechslung in die Sportbar zu bringen, stoßen wir mit einem Bier-Cocktail mit Ginger Ale auf die deutsche Mannschaft an. Cheers!

Bier-Cocktail mit Ginger Ale und Granatapfelsirup: spritzig-fruchtig

Deutschland ist im Fußballfieber, denn das Land ist Gastgeber der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft. Die Nationalmannschaft hat die Ehre, das Turnier zu eröffnen. Wenn um 21:00 Uhr der Anpfiff ertönt, guckt auch die Leckerschmecker-Redaktion gebannt auf den Bildschirm. Fällt ein Tor fürs Team, stoßen wir mit einem leckeren Bier-Cocktail mit Ginger Ale an. Der bietet eine super Abwechslung zum herkömmlichen Bier.

Der Bier-Cocktail mit Ginger Ale schmeckt herrlich spritzig und ein bisschen scharf. Schuld daran ist das Ginger Ale. Aber noch ein Aroma mischt mit: fruchtiger Granatapfel, der in Form von Sirup mit ins Glas kommt. Etwas frisch gepresster Zitronensaft darf ebenfalls nicht fehlen.

Die Zubereitung dauert maximal fünf Minuten. Serviert wird der Bier-Cocktail mit Ginger Ale auf Eis, das zuerst in den Gläsern landet. Danach wandern nach und nach Ginger Ale, Zitronensaft und Granatapfelsirup dazu. Am Schluss wird auch das Bier eingegossen – ganz vorsichtig, damit es nicht zu sehr schäumt. Einmal umrühren, und dann wird angestoßen!

Natürlich muss es nicht unbedingt Bier sein, mit dem du auf die Nationalmannschaft trinkst. Wir haben auch eine ganze Reihe Cocktails im Repertoire, die ohne auskommen und trotzdem super schmecken. Probiere doch mal einen unserer liebsten Spritz-Cocktails, die im Sommer auch getrunken werden können, wenn kein Fußball im Fernsehen läuft. Aktuell nippen wir auch gern mal am Solero-Cocktail, der uns an das süße Fruchteis erinnert. Lecker! Oder wie wäre es mit einem Erdbeer-Mule? Wofür du dich auch entscheidest: Wir sagen Stößchen!