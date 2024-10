Die fertigen Biskuitrollen aus dem Supermarkt kennt wohl jeder. Sie sind bei vielen beliebt, denn sie schmecken eigentlich immer. Wie wäre es aber mit einer selbst gemachten Biskuitrolle, die perfekt zu den kühleren Temperaturen im Herbst passt? Unsere Biskuitrolle kommt mit karamellisierten Äpfeln, Zimt und einer leckeren Karamellsoße daher. Ein Rezept, das Dessert-Liebhaber unbedingt ausprobieren müssen.

Die Biskuitrolle ist ein sehr vielseitiges Dessert, denn sie kann mit einer Vielzahl von Füllungen wie Sahne, Marmelade, Früchten oder Schokolade zubereitet werden. Biskuitrollen sind besonders beliebt zu Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern, da man sie leicht in gleich große Portionen schneiden kann.

Das Rollen einer Biskuitrolle ist nicht so einfach und erfordert ein gewisses Maß an Präzision und Sorgfalt, da man darauf achten muss, dass der Teig nicht bricht. Mit unserem Rezept wird es dir aber sicherlich gelingen.

Ein Gedicht aus Äpfeln

Unsere Biskuitrolle ist das absolute Highlight der Apfelsaison. Bei einer Kombination aus Äpfeln und Zimt kann man ohnehin nie etwas falsch machen. Wenn dann noch Karamellsoße hinzukommt, kann es geschmacklich eigentlich gar nicht mehr besser werden.

Wenn du magst, kannst du die Biskuitrolle auch einfrieren, aber wir bezweifeln, dass von ihr noch etwas übrig bleibt, hast du sie erst einmal gekostet.

Die größte Biskuitrolle der Welt wurde übrigens im Jahr 2016 in der slowakischen Stadt Žilina gebacken und war ganze 108,5 Meter lang. Unser Exemplar ist von der Länge her nicht ganz so beeindruckend, dafür aber mit Sicherheit vom Geschmack her.

Dafür brauchst du:

Für den Biskuitteig:

5 Eier

1 Eigelb

150 g Zucker

1 TL Vanillearoma

1 Prise Salz

140 g Mehl

10 g Kakao

1 TL Backpulver

1 TL Zimt, gemahlen

etwas geriebene Muskatnuss

Für die Füllung:

4 Äpfel (Granny Smith)

30 g Zucker

30 g Butter

Für die Creme:

400 g Sahne

1/2 TL Zimt, gemahlen

20 g Puderzucker

Außerdem:

ca. 100 g Karamellsoße

Backblech (29 x 44 cm)

Holzstäbchen

Geschirrtuch

Zucker

So geht die Biskuitrolle:

1. Als Erstes bereitest du den Biskuitteig zu. Gib dafür Zucker, Eier, Eigelb, Vanillearoma und eine Prise Salz in eine Schüssel und vermenge alles mit einem Handmixer ca. 5 Minuten lang zu einer schaumigen Masse.

2. Siebe Mehl, Kakao, Zimt, Backpulver und Muskatnuss in den Teig und hebe alles vorsichtig unter.

3. Gieße nun den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und verstreiche ihn gleichmäßig. Schiebe das Blech bei 180 °C Ober- und Unterhitze für 14 Minuten in den Ofen.

4. Lege ein sauberes Geschirrtuch vor dich und verstreue darauf ein wenig Zucker. Stürze danach den gebackenen Teig vom Backblech auf das gezuckerte Geschirrtuch. Rolle den Teig mithilfe des Geschirrtuchs zu einer Rolle zusammen und lasse den Teig so abkühlen.

5. Schäle nun die Äpfel und schneide sie klein. Gib dann die Butter in eine Pfanne und füge Zucker hinzu. Dünste anschließend die klein geschnittenen Äpfel darin ca. 4 bis 5 Minuten an. Stelle sie als Nächstes beiseite und lasse sie etwas abkühlen.

6. Für die Sahnecreme gibst du zu der Schlagsahne noch Zimt und Puderzucker und schlägst sie mit einem Handmixer auf. Entrolle den erkalteten Biskuitteig wieder und bestreiche ihn mit der Creme.

7. Gib die karamellisierten Äpfel auf die Creme und verteile Karamellsoße auf ihnen. Achte darauf, dass du auf dem Teig an einer Längsseite einen freien Rand (also ohne Äpfel) von ca. 5 cm lässt.

8. Rolle danach alles zusammen – beginnend an der Seite, an der die Äpfel bis zum Rand liegen.

9. Bestreiche die komplette Biskuitrolle mit der restlichen Sahnecreme.

10. Bringe noch Karamellsoße in Streifen auf die Biskuitrolle auf und ziehe mit einem Holzstäbchen in Längsrichtung hin und her ein Muster hinein.

