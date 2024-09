Blätterteig-Kissen mit Apfel: wenn’s mal schnell gehen muss

Diese kleinen Blätterteig-Kissen mit Apfel sind knusprige Köstlichkeiten, die mit ihrem goldbraunen Teig und den saftig-süßen Äpfeln begeistern. Und das Beste: Sie sind ganz einfach zuzubereiten. Du glaubst uns nicht? Dann probiere das Rezept einfach selbst aus!

Schnelles und einfaches Rezept für Blätterteig-Kissen mit Apfel

Blätterteig lässt sich unglaublich vielseitig zubereiten. Und weil es ihn mittlerweile in so gut wie jedem Supermarkt fertig zu kaufen gibt, musst du dich auch nicht mehr mit der aufwendigen und komplizierten Zubereitung herumquälen. Wer die Herausforderung nicht scheut, darf den Blätterteig natürlich auch selber machen.

Du kannst die Blätterteig-Kissen mit verschiedenen Apfelsorten zubereiten, je nachdem, ob du es süßer oder etwas säuerlicher magst. Klassische Sorten wie Boskoop, Elstar oder Jonagold passen immer sehr gut, da sie sich beim Backen gut halten und ein harmonisches Aroma abgeben.

Die Knusperkissen lassen sich leicht anpassen. Wenn du experimentierfreudig bist, kannst du zusätzlich gehackte Nüsse wie Mandeln oder Haselnüsse auf die Kissen geben, damit sie noch knuspriger werden. Du kannst sie auch mit etwas Zimt oder Rosinen verfeinern.

Rolle für die Zubereitung zuerst den Blätterteig aus und schneide ihn in sechs quadratische Stücke. Wasche dann die Äpfel, halbiere und entkerne sie, und schneide sie in Scheiben. Verstreiche danach etwas Aprikosen-Konfitüre auf dem Blätterteig und lege einige, sich überlappende Apfelscheiben darauf. Beträufele sie mit etwas Zitronensaft und einigen Butterflocken. Jetzt musst du die Blätterteig-Kissen nur noch in den Ofen schieben.

Dieses Rezept ist perfekt für spontane Backaktionen, denn es ist schnell zubereitet und du brauchst keine außergewöhnlichen Zutaten. Ob für Gäste oder einfach für dich selbst, die Blätterteig-Kissen sorgen garantiert für strahlende Gesichter und zufriedene Gaumen.

