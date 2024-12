Fingerfood zum Teilen: So backst du knusprige Löffel aus Blätterteig

Kennst du die Fernsehsendung „The Taste“? In der TV-Show treten Hobbyköche gegeneinander an und beweisen ihr Talent. Die Jury, die die gekochten Gerichte bewertet, bekommt als Kostprobe immer nur einen Löffel davon. Wir sind große Fans der Sendung und den talentierten Köchen, die Staffel und Staffel um den ersten Platz kämpfen. Zum internationalen Tag der Köche, der am Wochenende stattfand, möchten wir alle Profi- und Hobbyköche ehren und ihre und unsere Leidenschaft für gute Küche feiern. Dafür haben wir uns etwas ganz besonderes überlegt: Wir haben die „The Taste“-Löffel kurzerhand nachgebacken und mit einem leckeren Kichererbsensalat und frittiertem Gemüse belegt. Lust, die Blätterteig-Löffel zu probieren und selbst zur Jury zu werden? Dann lass uns loslegen!

Blätterteig-Löffel : knuspriger Snack, der auch optisch überzeugt

Du entscheidest: Welcher Blätterteig-Löffel schmeckt dir besser? Die Variante mit frischem Kichererbsensalat oder die Variante mit Essiggurke, frittierter Aubergine und Zucchini, die mit einer cremigen Soße und getrockneten Kräutern verfeinert werden? Spiele Jury und finde deinen neuen Snack-Liebling!

Schon gewusst? Der internationale Tag der Köche wurde erstmals im Jahr 2004 vom Weltkochverband, der World Association of Chefs Societies, ausgerufen. Mit diesem besonderen Tag sollen die Verdienste und Leistungen von professionellen Köchen geehrt und ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt werden.

Auch, wenn die Blätterteig-Löffel aussehen, als hätte sie ein echter Kochprofi gezaubert, sind sie ganz leicht gemacht. Auch Anfänger in der Küche bekommen sie hin, versprochen. Dafür brauchst du zunächst eine Rolle Blätterteig, die du im Kühlregal im Supermarkt bekommst. Entrolle den Teig und nimm einen Esslöffel als Schablone. Lege ihn auf den Teig und schneide mit einem Küchenmesser darum herum. Wiederhole den Vorgang, bis du zwölf Blätterteig-Löffel ausgeschnitten hast.

Als Nächstes platzierst du ein Nudelholz auf einem Blech mit Backpapier, darüber legst du nun vorsichtig die Blätterteig-Löffel. Im Ofen werden sie gebacken und anschließend mit dem Kichererbsensalat und dem frittierten Gemüse belegt. Beides kannst du in der Zwischenzeit vorbereiten. Und natürlich kannst du dir auch andere Beläge für die Knusperlöffel überlegen. Na, schmeckt’s?

