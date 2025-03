Süße Frühlingsboten: Blaubeer-Streusel-Muffins mit Haferflocken

Wenn wir Lust auf etwas Süßes haben und gerne teilen wollen, backen wir eine Ladung Muffins wie diese Blaubeer-Streusel-Muffins mit Haferflocken. Die sind leicht gemacht, schnell im Ofen und können auch ein paar Tage aufbewahrt werden. Und natürlich lassen sie sich super mit ins Büro, zur nächsten Party oder einem Picknick nehmen, wenn die Saison wieder eröffnet ist. Also: Wenn dich ebenfalls der Drang nach etwas Süßem packt, dann folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung!

Rezept für Blaubeer-Streusel-Muffins: 12 Mal Kuchenglück

Das Schöne an Muffins: Man kann den Basisteig immer wieder abwandeln und mit verschiedenen Zutaten verfeinern. Wir haben uns heute für Blaubeer-Streusel-Muffins entschieden. Aber bei uns kommen nicht nur die kleinen Früchte in den Teig, sondern auch kernige Haferflocken.

Die liefern jede Menge Ballaststoffe, die sich positiv auf die Verdauung auswirken und für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Also ab damit in unsere Blaubeer-Streusel-Muffins! Ansonsten brauchen wir nur noch typische Backzutaten wie Mehl, Butter, Eier, Zucker und Co.

Wer frische Blaubeeren nutzt, sollte sie zunächst abwaschen. Obst aus dem Froster lässt man zuerst auftauen. Wichtig bei beiden Varianten: Die Beeren sollten gut abtropfen, damit die Muffins später auch gelingen. Derweil bleibt Zeit, schon einmal alle trockenen Zutaten – Mehl, Haferflocken, Backpulver, Natron, Salz, Zucker und Vanillezucker – miteinander zu mischen. Separat davon verrühren wir Milch, geschmacksneutrales Öl, etwas Zitronensaft und zwei kleine Eier.

Nun kommen die trockenen und die feuchten Zutaten zusammen und verbinden sich zu einem glatten Teig. Achtung: bitte nicht zu lange verrühren, damit dieser schön fluffig bleibt. Am Ende heben wir die Blaubeeren unter und verteilen den Teig auf Muffinförmchen oder ein Muffinblech 🛒. Dann kneten wir noch schnell Streusel, streuen sie drüber und schieben die Blaubeer-Streusel-Muffins in den Ofen.

Blaubeer-Streusel-Muffins Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 160 g Blaubeeren frisch oder TK

130 g Mehl

80 g Haferflocken fein

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 Prise Salz

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

240 ml Milch

60 g Öl geschmacksneutral

1 EL Zitronensaft

2 Eier S Für die Streusel: 90 g Mehl

60 g Zucker

5 EL Butter kalt Zubereitung Taue die Blaubeeren auf oder wasche sie ab. Lass sie gut abtropfen.

Mische für den Teig das Mehl mit den Haferflocken, dem Backpulver, dem Natron, dem Salz und den beiden Zuckern.

Verrühre separat davon die Milch, das Öl, den Zitronensaft und die Eier. Hebe die trockenen Zutaten unter, aber mixe die Zutaten nicht zu lang.

Hebe die Blaubeeren unter und verteile den Teig auf 12 Muffinförmchen oder ein gefettetes Muffinblech.

Verknete die Zutaten für die Streusel miteinander und bedecke damit die Muffins. Backe sie bei 190 °C Ober-/ Unterhitze für 20-25 Minuten.

