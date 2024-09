Fruchtig-cremige Blaubeer-Zitronen-Schnitten: süße Lieblingsstücke

Wir backen uns durch den Sommer und zelebrieren die letzten warmen Tage mit diesen zauberhaften Blaubeer-Zitronen-Schnitten. Die sind fruchtig, cremig, fluffig und einfach zum Verlieben lecker. Willst du auch ein Stück? Wir verraten dir dem Weg zum süßen Glück.

Blaubeer-Zitronen-Schnitten mit süßer Cremeschicht

Was wir an diesen Blaubeer-Zitronen-Schnitten so mögen? Nun, zum Einen verbinden sie die schönsten Texturen miteinander: Auf einem fluffigen Biskuitboden nimmt eine luftige Creme Platz. Außerdem verstecken sich in ebendieser Creme kleine fruchtige Beeren, die Bissen für Bissen für Entzückung sorgen. Und dann sehen die Kuchenstücke auch noch fabelhaft aus!

Zunächst backen wir den Teig, denn der muss vollständig abkühlen, bevor die zwei Cremeschichten darauf gebettet werden können. Für diese brauchen wir Sahne, Mascarpone und Schmand. Außerdem verwenden wir etwas Puderzucker, Zitronensaft und natürlich Blaubeeren.

Gut zu wissen: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Blaubeeren und Heidelbeeren? Erfahre es in unserem Leckerwissen!

Wir schlagen zuerst die Sahne auf und mischen separat davon den Schmand und die Mascarpone mit dem Puderzucker und dem Zitronensaft. Die Masse heben wir dann unter die geschlagene Sahne. Die so entstandene Creme wird in zwei Hälften geteilt, eine davon mit den Blaubeeren gemischt. Ist der Biskuit abgekühlt, tragen wir die Cremes nacheinander auf den Boden und stellen den Kuchen einige Stunden kalt. Vor dem Servieren müssen wir ihn nur noch in Rechtecke schneiden, und das war’s!

Wie, schon alle Blaubeer-Zitronen-Schnitten aufgefuttert? Das schreit nach Nachschub in Form unserer köstlichen Lemon-Curd-Schnitten. Wenn die alle sind, kannst du dich schon einmal auf Apfel-Hüttenkäse-Schnitten oder Apfel-Pudding-Schnitten freuen. Wir wünschen einen süßen Appetit!