Bohnen-Feta-Salat mit Knoblauch-Dressing

Im Sommer sind Salate die perfekten Energielieferanten. Sie machen satt, aber nicht träge und liefern viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Dieser leckere Bohnen-Feta-Salat ist nicht nur das perfekte Mittagessen an heißen Tagen, er ist gleichzeitig noch vollgestopft mit Proteinen. Ein leckeres Knoblauch-Dressing gibt dem ganzen eine mediterrane Note.

Im Sommer essen wir nur noch Bohnen-Feta-Salat

Grüne Bohnen sind wahre Kraftpakete. Sie enthalten eine Fülle an Ballaststoffen, die die Darmtätigkeit anregen, den Blutzucker regulieren und das Sättigungsgefühl unterstützen. Außerdem sind sie reich an wesentlichen Vitaminen. Das enthaltene Vitamin C trägt zur Stärkung des Immunsystems bei, Vitamin K spielt eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung und Vitamin A fördert die Gesundheit von Haut und Augen.

Warum solltest du grüne Bohnen nur gekocht essen?

Rohe Bohnen enthalten Phasin. Das Protein kann für den Menschen schon in kleinen Dosen gesundheitsschädlich sein und wird erst durch hohe Temperaturen zerstört.

Dieser Sommer-Salat besteht vor allem aus frischen Zutaten, die dir bei hohen Temperaturen richtig guttun. Die Bohnen und der Feta liefern zudem Proteine, die lange satt machen und den Muskelaufbau unterstützen. Getoppt wird das ganze mit einem leckeren Knoblauch-Dressing. Das besteht neben dem Knoblauch noch aus Öl, Essig, Senf und Gewürzen.

Zum Servieren kannst du noch frische Kräuter wie Basilikum oder auch Minze verwenden. Ein paar Blätter verleihen dem ganzen noch mehr Frische und einen hübschen Look. Als Topping eignet sich Sesam besonders gut. Die kleinen Körner wirken entzündungshemmend und sollen sogar Krebs vorbeugen können. Also: immer her mit dem Sesam auf dem Salat.

