Kartoffeln: Bohnen-Tomaten-Salat mit Kartoffeln ist gut für Körper und Seele

Willkommen zu deiner Reise zu einem Geschmackserlebnis voller Vitalität und Aromen!

Der Bohnen-Tomaten-Salat mit Kartoffeln wird dich begeistern und erfrischen, denn dieser Salat ist mehr als nur eine einfache Mahlzeit. Er ist eine Hommage an die pure, natürliche Kraft der Zutaten. Tauche ein in die lebhafte Verbindung von saftigen Tomaten und herzhaften Bohnen, die in jedem Bissen eine Symphonie der Farben und Aromen erzeugen.

Bohnen-Tomaten-Salat mit Kartoffeln: Frische Zutaten, grandioser Geschmack

Wusstest du, dass dieser Salat nicht nur optisch ein Fest ist, sondern auch deinem Körper etwas Gutes tut? Tomaten sind reich an Antioxidantien und Vitaminen, die deine Haut strahlen lassen und dein Immunsystem stärken. Die Bohnen wiederum versorgen dich mit Proteinen und Ballaststoffen. So bieten sie Energie und Sättigung, ohne dabei auf den Geschmack zu verzichten.

Das Zusammenspiel dieser frischen Zutaten ergibt ein Fest der Farben, der Duft der Kräuter, die sich sanft mit dem Olivenöl vermischen, wird deine Sinne beleben. Mit dem Bohnen-Tomaten-Salat mit Kartoffeln holst du dir sommerliche Leichtigkeit und ein Gericht auf deinen Teller, das nicht nur deinen Körper, sondern auch deine Seele nährt.

Also, schnapp dir frische Tomaten und knackige Bohnen und entdecke, wie diese scheinbar simplen Zutaten dich auf eine kulinarische Reise mitnehmen können. Ganz gleich, ob du alleine genießt oder mit deinen Liebsten teilst. Dieser Bohnen-Tomaten-Salat mit Kartoffeln wird nicht nur deinen Tisch schmücken, sondern auch deine Seele erhellen.

Entdecke noch mehr leichte Sommersalate, wie diesen Schichtsalat mit Bulgur im Glas oder diesen köstlicher Gurkensalat mit Chili. Nektarinen-Salat ist fruchtig und unheimlich lecker.

Bohnen-Tomaten-Salat mit Kartoffeln keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 350 g grüne Bohnen

300 g Cherrytomaten

1 EL Kapern

200 g Kartoffeln

Petersilie Für das Dressing: 1 Knoblauchzehe

1 Schalotte

2 EL Balsamicoessig

3 EL Olivenöl

5 Tropfen Zitronensaft

Salz

Pfeffer Zubereitung Koche die Kartoffeln in Salzwasser, bis sie gar sind. Gieße das Wasser dann ab, schäle die Kartoffeln, schneide sie in kleine Stücke und stelle sie erst einmal beiseite.

Wasche die Bohnen und schneide die Enden ab. Koch sie anschließend in einem großen Topf mit Salzwasser, bis sie knackig-zart sind und eine helle grüne Farbe aufweisen. Gieße das Kochwasser dann ab und schrecke die Bohnen in Eiswasser ab. Tropfe sie zum Schluss trocken und fülle sie in eine große Schüssel.

Wasche die Tomaten und halbiere sie. Gib sie dann zusammen mit den Kapern zu den Bohnen in die Schüssel. Gib auch die Kartoffeln dazu.

Vermische dann in einer kleinen Schüssel die Zutaten für das Dressing miteinander und gib es über die Bohnen, Tomaten und Kartoffeln. Rühre den Bohnen-Tomaten-Salat um und würze ihn nach Belieben mit Salz und Pfeffer. Garniere ihn vor dem Servieren mit gehackter Petersilie.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.