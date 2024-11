Bosch Küchenmaschine im Black-Friday-Angebot bei Amazon

Die Bosch Küchenmaschine Serie 4 ist aktuell im Black-Friday-Angebot bei Amazon erhältlich – und das zu einem sensationellen Preis von nur 185 Euro. Das bedeutet eine Preisreduktion von 47 Prozent. Für alle, die gerne backen, kochen und neue Rezepte ausprobieren, ist dieses Gerät ein verlässlicher Helfer in der Küche. Die vielseitige Ausstattung und die leistungsstarke Technik machen sie zu einer praktischen Ergänzung für deinen Haushalt. In einem eleganten Design aus Dunkelrot und Silber passt sie zudem perfekt in moderne Küchen.

Diese Bosch Küchenmaschine vereinfacht dir die Arbeit

Mit ihrem starken 1.000-Watt-Motor bewältigt die Bosch Küchenmaschine Serie 4 🛒 auch große Mengen Teig. Bis zu 750 Gramm Mehl plus Zutaten lassen sich damit problemlos verarbeiten. Die große Edelstahl-Rührschüssel mit 3,9 Litern Fassungsvermögen bietet Platz für bis zu 2,7 Kilogramm Rührteig oder 1,9 Kilogramm Hefeteig. Dank des Planetenrührwerks werden alle Zutaten gleichmäßig und gründlich vermengt.

Auch für die Zubereitung von Gemüse, Obst oder Dips bist du bestens ausgestattet. Der Durchlaufschnitzler mit drei verschiedenen Scheiben hilft dir beim Raspeln, Reiben und Schneiden. Für Smoothies oder Suppen steht dir ein 1,25-Liter-Mixaufsatz zur Verfügung. Nach der Zubereitung kannst du alle Einzelteile bequem in der Spülmaschine reinigen.

Gleich zugreifen: Sichere dir hier die Bosch Küchenmaschine Serie 4 imBlack-Friday-Angebot mit satten 47 Prozent Rabatt. 🛒

Die Bedienung der Küchenmaschine ist durchdacht und benutzerfreundlich. Das EasyArmLift-System erleichtert dir das Anheben des Rührarms, während die automatische Parkposition dafür sorgt, dass du die Schüssel einfach befüllen kannst. Das hochwertige Patisserie-Set mit Schlagbesen, Rührbesen und Knethaken lässt sich in einer Zubehörtasche direkt in der Schüssel verstauen.

Dieses Gerät ist vielseitig einsetzbar, langlebig und eine echte Hilfe im Alltag. Egal, ob du Kneten, Schneiden oder Mixen möchtest – die Bosch Küchenmaschine bietet dir die passenden Funktionen.

Hier kannst du die Bosch Küchenmaschine Serie 4 bei Amazon bestellen 🛒 >>>

Wichtige Fakten auf einen Blick:

Leistung: 1.000 Watt für kraftvolles Arbeiten

1.000 Watt für kraftvolles Arbeiten Kapazität: 3,9-Liter-Edelstahl-Schüssel, Mixaufsatz mit 1,25 Litern

3,9-Liter-Edelstahl-Schüssel, Mixaufsatz mit 1,25 Litern Ausstattung: Durchlaufschnitzler, 3 Scheiben, Patisserie-Set

Durchlaufschnitzler, 3 Scheiben, Patisserie-Set Komfort: EasyArmLift, spülmaschinengeeignete Teile

EasyArmLift, spülmaschinengeeignete Teile Design: Hochwertige Optik in Dunkelrot und Silber

Kurz gesagt: Er ein Gerät sucht, das so gut wie alles kann, ist hier genau an der richtigen Adresse. Noch dazu solltest du dir den Rabatt nicht entgehen lassen, denn du sparst fast 50 Prozent. Die Bosch Küchenmaschine Serie 4 🛒 ist für alle Hobbyköche und -bäckerinnen geeignet, die auch mal größere Mengen Teig zubereiten wollen. Greif zu!