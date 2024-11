Starte mit süßem Bratapfel-Porridge in den Tag

Nur, weil schon wieder Montag ist, heißt das nicht, dass wir uns kein leckeres Frühstück gönnen können. Ganz im Gegenteil, ob am Wochenende oder unter der Woche: Dieser Bratapfel-Porridge schmeckt immer. Und sorgt dafür, dass die Laune in der Früh selbst bei Morgenmuffeln steigt.

Für den perfekten Morgen: Bratapfel-Porridge

Süß, vanillig und sooo fruchtig: Unser Bratapfel-Porridge kommt im Herbst wie gerufen und begleitet uns auch durch kommenden kalten Wintertage. Der Frühstücksbrei aus Haferflocken wird dank Milch extra cremig und bekommt ein leckeres Topping, das für Glücksgefühle sorgt. Und wer jetzt behauptet, für so ein aufwendiges Frühstück wäre morgens keine Zeit, irrt! Denn für die Zubereitung dieses Gerichts brauchst du maximal 20 Minuten. Und kompliziert ist das Ganze sowieso nicht.

Wir starten mit dem Porridge und erwärmen dafür Milch und Vanillezucker in einem Topf. Dazu kommen Haferflocken, sie so lange in der Milch köcheln, bis sie weich sind und die Masse cremig.

Während die Flocken also auf dem Herd stehen, widmen wir uns den Äpfeln, schneiden sie klein und das Kerngehäuse vorher natürlich heraus. Die Apfelstücke braten wir danach in Butter an und geben nicht nur braunen Zucker und gemahlenen Zimt dazu, sondern auch Mandelblättchen und Rosinen. Aber da wir wissen, dass einige Foodies kein Fan von Rosinen sind, kann man sie im Zweifel auch von der Zutatenliste streichen.

Sind die Äpfel weich gekocht und haben eine Art Kompott gebildet, müssen wir nur noch anrichten: Dafür füllen wir den Haferbrei in Schüsseln und krönen ihn mit den gebratenen Äpfeln. Fertig ist unser Bratapfel-Porridge! Probier mal – schmeckt doch toll, oder?

Übrigens: Unser Karotten-Porridge ist am Morgen ebenfalls eine gute Idee. Dir haben es die gebratenen Äpfel angetan? Dann solltest du dir unsere Bratapfel-Toasts und unsere gefüllten Bratapfel-Pfannkuchen nicht entgehen lassen. Wir wünschen einen guten Appetit!