Hätte die Frühlingsrolle eine kleine Schwester, wäre es sicher die Sommerrolle. Vielen Menschen nicht ganz so bekannt, besteht der Unterschied darin, dass Sommerrollen kalt und in Reispapier gewickelt serviert werden. Damit eignen sie sich hervorragend als leichte Vorspeise, auch an kalten Tagen im Winter.

Sommerrollen schmecken auch im Winter

Wir sind des kalten Wetters überdrüssig und holen uns mit den Sommerrollen ein wenig Palmenfeeling ins Haus.

Sommerrollen sind nicht nur superlecker und schnell zuzubereiten, sondern auch wunderbar variierbar. Du kannst sie nach deinem eigenen Geschmack anpassen und mit einer Vielzahl von Zutaten füllen. Von knackigem Gemüse bis zu saftigem Hühnchen oder Garnelen – hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen.

Wir haben uns in diesem Rezept für Glasnudeln, Paprika, Karotte, Avocado und Mango entscheiden. Der Clou an den Sommerrollen ist, das die Glasnudeln in Rotkohlwasser eingeweicht werden. Das sorgt für eine leuchtend lila Farbe, die optisch echt was hermacht.

Besonders schön wirken die farbenfrohen Rollen, wenn du sie kreisförmig auf einem großen Teller mit der Erdnusssoße in der Mitte anordnest. Weil die Rollen außerdem vegan und voll mit frischem Gemüse und Obst sind, isst das gute Gewissen mit.

Wie oben erwähnt, lassen sich Sommerrollen ganz nach dem persönlichen Geschmack variieren. Entdecke unser Rezept für süße Sommerrollen mit Milchreis oder kreiere bunte Sommerrollen mit Garnelen oder Hühnerbrust. Willst du den Klassiker, die Frühlingsrolle, ausprobieren, haben wir ein Rezept mit Asia Gemüse, Tofu oder Rindfleisch für dich.