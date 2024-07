Lust auf etwas Neues? Dieser Auflauf wird dein neues Lieblingsrezept

Burger sind in Deutschland beliebter denn je und werden neben den bekannten Fast-Food-Ketten wie McDonald’s oder Burger King immer häufiger auch in Restaurants und Imbissen angeboten. Wir kombinieren das Schnellgericht heute aber mit einem weiteren kulinarischen Liebling und bereiten einen Burger-Auflauf zu.

Burger-Auflauf: ein Rezept für die ganze Familie

Wir bei Leckerschmecker lieben es, Gerichte miteinander zu kombinieren und etwas Neues zu schaffen. Der Burger-Auflauf fällt in diese Kategorie und ist mit deinem außergewöhnlichen Geschmack ein echtes Highlight.

Für den Burger-Auflauf stapelst du sechs leicht getoastete Burger-Brötchen sowie sieben Burgerpattys und 14 Scheiben Schmelzkäse übereinander. Stecke dann zwei Holzspieße, die lang genug sind, rechts und links in den Mega-Burger und schneide ihn in der Mitte durch. Lege die beiden Hälften dann mit der Schnittseite nach unten in eine Auflaufform.



Vermische nun geschnittene Tomate, Zwiebel, Essiggurke sowie Jalapeños mit Eiern und Sahne und gieße die Mischung über die Burger in der Form. Jetzt kommt der Burger-Auflauf nur noch in den Ofen und du kannst ihn nach etwa einer Stunde genießen. Der Geruch, der sich in deiner Küche ausbreitet, wird deine Vorfreude nur umso mehr steigern. Die genaue Zubereitung kannst du dir im Video noch einmal in Ruhe anschauen.

Der Burger-Auflauf punktet durch seine einfache Zubereitung und den wahnsinnig leckeren Geschmack. Probiere ihn aus und genieße eine neue Art, deinen Lieblingsburger zu genießen.

Hast du schon mal Burger zum Frühstück gegessen? Mit unserem Rezept für den Frühstücksburger mit Rührei und Avocado geht das. Steht eine Feier an, sind diese Mini-Burger die perfekte Idee fürs Partybuffet. Mit dem Smash-Burger-Board zauberst du ein herzhaftes Snack-Board fürs nächste Grillfest.