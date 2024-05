Champignons einfrieren: So geht’s richtig

Im Supermarkt in den Tiefkühltruhen findet man sie: tiefgefrorene Champignons. Das ist praktisch, denn nicht immer gibt es die Pilze frisch zu kaufen. Auf TK-Ware zurückzugreifen erscheint da die ideale Lösung. Aber was muss man beachten, wenn man zu Hause Champignons übrig hat und diese einfrieren möchte? Wir haben Tipps, wie das gelingt.

Warum sollte man Champignons einfrieren?

Das Einfrieren von Champignons ist eine gute Methode, um die Haltbarkeit dieser beliebten Pilze zu verlängern. Du kannst von saisonalen Angeboten profitieren und größere Mengen kaufen, ohne dass die Champignons verderben. Durch das Einfrieren bleiben wichtige Nährstoffe erhalten und du hast immer eine Reserve für spontane Kochideen parat. Außerdem ist es eine Zeitersparnis, da du die Pilze vorbereitet und sofort einsatzbereit im Gefrierfach hast.

Auswahl und Vorbereitung der Champignons

Bevor du Champignons einfrierst, solltest du frische und qualitativ hochwertige Pilze auswählen. Achte darauf, dass sie fest, trocken und frei von dunklen Flecken sind. Die Vorbereitung ist einfach: Bürste die Champignons sauber und entferne eventuell beschädigte Stellen und den Stiel. Es ist wichtig, dass du die Pilze nicht wäschst, da sie Wasser aufnehmen und beim Einfrieren matschig werden könnten. Bevor du sie einfrierst, schneidest du sie in Scheiben.

Blanchieren oder roh einfrieren?

Du hast die Wahl: Blanchiere die Champignons, um Farbe, Textur und Geschmack zu bewahren, oder friere sie roh ein. Beim Blanchieren werden die Pilze kurz in kochendem Wasser gegart und anschließend in Eiswasser abgeschreckt. Dieser Prozess stoppt Enzymaktivitäten, die sonst zu Geschmacks- und Farbverlust führen können. Wenn du dich für das Einfrieren ohne Blanchieren entscheidest, bedenke, dass die Pilze an Qualität verlieren können.

Verpackung und Beschriftung

Die richtige Verpackung ist entscheidend, um Gefrierbrand zu vermeiden und die Qualität der Champignons zu erhalten. Verwende Gefrierbeutel oder Vakuumbeutel und entferne so viel Luft wie möglich. Beschrifte die Verpackungen mit Inhalt, Einfrierdatum und Gewicht, damit du den Überblick behältst und die Pilze innerhalb der optimalen Lagerzeit verbrauchst.

Einfrieren und Lagerung

Beim Einfrieren der Champignons solltest du darauf achten, dass dein Gefriergerät auf die empfohlene Temperatur von mindestens -18°C eingestellt ist. Platziere die verpackten Pilze so im Gefrierfach, dass sie schnell durchfrieren können. Die optimale Lagerungsdauer beträgt etwa 6 bis 12 Monate. Vermeide häufiges Öffnen des Gefrierfachs, um Temperaturschwankungen und damit verbundene Eisbildung zu verhindern.

Auftauen und Verwendung von gefrorenen Champignons

Gefrorene Champignons sollten schonend aufgetaut werden, am besten im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur. Du kannst sie auch direkt gefroren in Gerichte geben, die gekocht oder gebraten werden. Achte darauf, die aufgetauten Pilze nicht wieder einzufrieren und sie zügig zu verarbeiten, um die Qualität zu bewahren.

Checkliste zur Vorbereitung und zum Einfrieren von Champignons:

Auswahl frischer Champignons Fest

Trocken

Ohne dunkle Flecken Vorbereitung Bürsten

Beschädigte Stellen und Stiel entfernen

Nicht waschen

in Scheiben schneiden Blanchieren (optional) In kochendem Wasser für 1-2 Minuten garen

Sofort in Eiswasser abschrecken

Gut abtropfen lassen Verpackung Geeignete Gefrierbeutel oder Vakuumbeutel verwenden

Luft entfernen

Beschriften mit Inhalt, Datum, Gewicht Einfrieren Gefriergerät auf mindestens -18°C einstellen

Schnelles Durchfrieren ermöglichen

Lagerungsdauer beachten (6-12 Monate) Auftauen und Verwendung Schonend im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur auftauen

Direkt gefroren in Gerichte geben

Nicht wieder einfrieren

Schnell verarbeiten

Champignons im TK-Fach, die du verarbeiten möchtest? Dann bereite daraus ein Kartoffelgratin mit Pilzen oder ein Pilz-Geschnetzeltes zu. Auch ein Bierfleisch mit Semmelknödel und Champignons schmeckt mit eingefrorenen Pilzen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.