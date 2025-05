Süßer Frühstücks-Hammer: Cheesecake-Quesadillas mit Erdbeeren

Es gibt Frühstück, und zwar nicht das immergleiche Käsebrötchen. Nein, vor allem am Wochenende gönnen wir uns gern mal etwas Kreatives. Aber diese Cheesecake-Quesadillas mit Erdbeeren gelingen so schnell, dass sie sogar unter der Woche für Sättigung und einen leckeren Start in den Tag sorgen. Probier’s aus!

Rezept für Cheesecake-Quesadillas mit Erdbeeren: Frühstück mal anders

So ein Frühstück hast du bisher bestimmt noch nicht gegessen: Verwöhne dich und deine Liebsten morgens mit einer Portion süßer Cheesecake-Quesadillas mit Erdbeeren. Die schmecken fantastisch, sind mit wenig Aufwand verbunden und so schnell auf dem Teller, dass sie sogar an einem Arbeitstag auf dem Tisch stehen können.

Damit es besonders schnell geht, bereiten wir die Cheesecake-Quesadillas mit Erdbeeren mit Tortillafladen zu. Die gibt’s abgepackt im Supermarkt und sind, wenn nötig, sogar in der glutenfreien Variante zu haben. Dadurch sparen wir uns etwas Zeit, denn wir müssen nicht erst einen Teig anrühren und daraus Fladen backen.

Stattdessen beginnen wir damit, Erdbeeren zu waschen, zu entgrünen und in Scheiben zu schneiden. Danach verrühren wir Frischkäse mit etwas Puderzucker. Damit bestreichen wir insgesamt vier Tortillafladen.

Nun zerlassen wir etwas Butter in einer Pfanne und streuen ein wenig Zimt-Zucker hinein. Darin braten wir einen der Fladen an, belegen ihn mit Erdbeeren und bedecken das Ganze mit einem weiteren Fladen. Festdrücken, umdrehen und auch von der anderen Seite leicht knusprig und schön gebräunt braten, dann ist der erste Cheesecake-Quesadillas mit Erdbeeren fertig.

Am besten schmeckt der natürlich noch, wenn er leicht warm ist, also genießen wir ihn sofort. Die Kombination aus süßen Erdbeeren, cremigem Frischkäse und knuspriger Hülle ist einfach unschlagbar – und ein ganz neues Frühstückserlebnis!

Diese süßen Frühstückswraps sind ebenfalls echte Leckerbissen, die zudem in gerade einmal zehn Minuten gelingen. Wir können dir außerdem unsere Bratapfel-Pfannkuchen und unsere Bananen-Pancakes wärmstens empfehlen. Frag doch mal unseren Koch-Bot, mit welchen Ideen er dein Frühstück bereichern kann!

Cheesecake-Quesadillas mit Erdbeeren Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Erdbeeren

100 g Frischkäse zimmerwarm

3 EL Puderzucker

4 Tortillafladen

Butter zum Braten

2 EL Zimt-Zucker-Mischung Zubereitung Wasche die Erdbeeren und entferne das Grün. Schneide sie in Scheiben.

Verrühre den Frischkäse mit dem Puderzucker. Bestreiche die Tortillafladen damit.

Erhitze Butter in einer Pfanne und streue 1 EL Zimt-Zucker-Mischung hinein.

Lege einen der Tortillafladen in die Pfanne 🛒 und belege ihn mit der Hälfte der Erdbeeren.

Lege einen zweiten Fladen obenauf und drücke sie leicht zusammen. Brate die Quesadillas so lange, bis die Unterseite leichte gebräunt ist, und wende sie. Brate auch die andere Seite, bis sie leicht gebräunt ist.

Verfahre mit den restlichen Zutaten genauso.

