Knackiger Chicorée-Salat mit karamellisierten Feigen und Feta

Salate sind super wandelbar und schmecken entweder als Vorspeise, Beilage oder Hauptgericht. Auch unser Chicorée-Salat mit karamellisierten Feigen ist eine gute Wahl, ganz egal, wie du ihn servieren möchtest. Der herbe Chicorée, scharfe Rucola und die süßen Feigen bilden ein spannendes Geschmackstrio, das du dir nicht entgehen lassen solltest!

Rezept für Chicorée-Salat mit karamellisierten Feigen

Jetzt im Spätsommer freuen wir uns über Feigen, die endlich wieder zu haben sind. Ihre Saison hat gerade begonnen, und wir haben uns bereits die ersten Exemplare gesichert. Daraus machen wir einen Chicorée-Salat mit karamellisierten Feigen. Der lockt mit weiteren leckeren Zutaten wie cremigem Feta und scharfem Rucola. Auch knackige Walnüsse sind dabei. Du siehst, dieser Salat ist äußerst vielfältig.

Aber wie karamellisiert man Feigen? Das ist ganz leicht: Wasche sie, tupfe sie trocken und halbiere sie anschließend. Dann drückst du die Schnittflächen in braunen Zucker und legst die Früchte danach mit der gezuckerten Seite nach unten in eine heiße Pfanne. Lass sie so lange darin liegen, bis die Zuckerschicht knusprig und karamellisiert ist, dann kannst du sie wieder herausnehmen und abermals halbieren.

Gut zu wissen: Frische Feigen kannst du ruhig mit Schale essen. Einfach waschen, Stielansatz wegschneiden und naschen.

Aus Zitronensaft, Öl, Senf und Ahornsirup rührst du ein simples Dressing für den Chicorée-Salat mit karamellisierten Feigen, das du mit Salz und Pfeffer abschmeckst. Dann kommen alle Zutaten auf zwei Teller: zuerst der zerkleinerte Chicorée mit dem Rucola, dann darauf die Feigen, die grob gehackten Walnusskerne und der zerbröselte Feta. Träufele abschließend das Dressing darüber und freue dich über den frischen, knackigen Genuss!

Wir empfehlen dir als Nächstes wärmstens unseren gegrillten Paprikasalat mit Parmesan. Aber auch der asiatische Zucchinisalat mit Knoblauch, Hobak Bokkeum, kann sich schmecken lassen. Und wie wäre es mit einem Zucchinisalat mit Kichererbsen?