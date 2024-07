Gesundes Fingerfood: Chicorée-Tacos mit Couscous

Diese kleinen Chicorée-Tacos mit Couscous sind so lecker, frisch und einfach gemacht: Du wirst nie wieder etwas anderes zur Party mitbringen. Alle anderen Gerichte auf dem Fingerfood-Buffet können ab sofort einpacken!

Chicorée-Tacos mit Couscous für das Buffet oder nur für dich

Die kleinen Tacos bestehen in diesem Fall nicht wie üblich aus Teig, sondern aus den Blättern des Chicorées. Sie sind voller Geschmack, frisch und knackig und passen perfekt zu dem leckeren Couscous, der sich in der Mitte befindet. So liegt alles etwas leichter im Magen und fällt auch nicht gleich auseinander, wenn man hineinbeißt.

Eigentlich als Wintergemüse bekannt, wird Chicorée mittlerweile zu allen Jahreszeiten gegessen. Weil er so schön frisch und knackig ist, passen Gerichte mit dem Gemüse auch perfekt in den Sommer. Chicorée ist ein Blattgemüse, das sich durch seine leicht bittere Note und seine charakteristischen weißen Blätter mit gelben Spitzen auszeichnet. Aufgrund seiner Nährstoffe wird Chicorée als besonders gesund angesehen. Er enthält eine Reihe von Vitaminen und ist ebenso reich an Mineralstoffen wie Kalium, Kalzium und Magnesium.

Ein weiterer gesundheitlicher Aspekt von Chicorée ist das enthaltene Inulin – das ist ein präbiotischer Ballaststoff, der das Wachstum von guten Darmbakterien fördert und so zu einer gesunden Darmflora beiträgt. Mit seinem geringen Kalorien- und hohen Wassergehalt ist Chicorée außerdem ideal für eine gesunde Ernährung geeignet und kann zudem die Verdauung unterstützen und Verstopfungen vorbeugen.

Die vielfältigen Zubereitungsmöglichkeiten machen Chicorée richtig beliebt in der Küche. Du kannst ihn roh in Salaten essen oder gekocht, gebraten, sowie als Beilage. Oder als leckere Tacos, wie in diesem tollen Rezept. Probiere es unbedingt mal aus!

Noch mehr tolle Fingerfood-Ideen findest du natürlich auch hier. Diese leckeren Bruschetta-Kartoffeln musst du auch kennen. Auch eine Fingerfood-Idee fürs Partybuffet: gefüllte Snack-Rolls. Mega lecker! Und diese Salami-Rosen sind ein hübsches Fingerfood zum Vernaschen!