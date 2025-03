Choco Pops selber machen: Der süße Trend, den du nicht verpassen solltest

Knusprig, schokoladig und unwiderstehlich lecker – wir alle kennen und lieben die Choco Pops aus dem Supermarktregal. Die schokoladigen Cerealien stehen zum Frühstück nicht nur bei Kindern hoch im Kurs. Doch wusstest du, dass du sie auch ganz einfach zu Hause selbst machen kannst? Wir zeigen dir, wie es geht.

Einfaches Rezept, um Choco Pops selber zu machen

Cerealien gehören weltweit zu den beliebtesten Frühstücks- und Snackoptionen. Das erste Müsli wurde 1863 in den USA erfunden. In den 1950er Jahren erlebten Frühstückscerealien einen regelrechten Boom und es entstanden immer mehr Sorten und Geschmacksrichtungen, die sich heute in den Supermarktregalen tummeln.

Industriell hergestellte Cerealien enthalten oft viel Zucker und künstliche Aromen. Indem du sie selber machst, weißt du genau, was drin ist, und kannst die Süße selbst bestimmen sowie hochwertige Zutaten verwenden.

Für die selbstgemachten Choco Pops benötigst du nur fünf Zutaten. Die Basis bildet Hafermehl 🛒 oder alternativ Dinkelmehl. Hinzu kommen dann noch Reissirup oder ein anderes flüssiges Süßungsmittel, ein Nussmus deiner Wahl, eine Prise Salz und natürlich Kakaopulver. Die Zubereitung ist simpel, denn du vermengst einfach alle Zutaten mit deinen Händen zu einem Teig, den du anschließend in 4 Teile teilst und zu Strängen ausrollst. Nun schneidest du gleich große Stücke von den Teigsträngen und formst jedes zu einer kleinen Kugel. Es braucht etwas Geduld, denn das Rezept ergibt etwa 120-140 Kugeln. Die Kugeln platzierst du zum Schluss auf einem Backblech und backst sie für zehn Minuten im Ofen.

Die Choco Pops sollten komplett auskühlen, bevor du sie mit Milch zum Frühstück genießt. Lass sie dir schmecken!

Choco Pops Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 50 g Nussmus deiner Wahl

60 g Reissirup oder anderes flüssiges Süßungsmittel

60 g Hafermehl alternativ Dinkelmehl

15 g Kakaopulver ungezuckert

1 Prise Salz Zubereitung Vermische das Nussmus und den Reissirup in einer Schüssel miteinander.

Füge das Hafermehl, Kakaopulver und Salz hinzu und verknete alles zu einem Teig.

Heize den Ofen auf 160 °C Ober-/Unterhitze vor und lege ein Blech mit Backpapier aus.

Teile den Teig in 4 Stücke und rolle diese zu 2,5 cm dicken Strängen aus.

Schneide die Stränge in 1,5 cm dicke Stücke und rolle jedes Stück mit den Händen zu einer kleinen Kugel.

Verteile die Kugeln mit etwas Abstand zueinander auf dem Blech und backe sie etwa 10 Minuten. Achte darauf, dass sie nicht verbrennen.

Lass die selbstgemachten Choco Pops vollständig auskühlen und hart werden. Notizen Tipp: Ist der Teig zu trocken, gib etwas mehr Reissirup oder Nussmus hinzu. Ist er zu feucht, verwende mehr Hafermehl.

