Diesen Coleslaw mit Rotkohl musst du unbedingt probieren

Kohl gehört zu den vielseitigsten und nährstoffreichsten Gemüsesorten. Vor allem im Herbst und Winter ist er der Star in der Küche. In Deutschland gehören Gerichte wie Rotkohl, Sauerkraut oder Grünkohleintopf zu den Klassikern der Winterzeit. In Asien sind fermentierte Varianten wie Kimchi beliebt, in den USA isst man gerne Coleslaw. Wir wandeln die beliebte Variante aus Amerika heute etwas ab und bereiten einen Coleslaw mit Rotkohl zu.

Coleslaw mit Rotkohl: farbenfrohe Beilage

Auch wenn er in den USA besonders beliebt ist, hat der Coleslaw seinen Ursprung in den Niederlanden. Der Name leitet sich vom niederländischen Wort „koolsla“ ab, das so viel wie „Kohlsalat“ bedeutet. Im 17. Jahrhundert brachten holländische Siedler das Rezept dann nach Nordamerika, wo es schnell zu einem festen Bestandteil der dortigen Küche wurde.

Unsere moderne Variation des klassischen Coleslaws mit Rotkohl macht ihn nicht nur zu einer leckeren Beilage, sondern mit seiner leuchten violetten Farbe auch zu einem farblichen Highlight auf dem Tisch.

Die Hauptzutat dieses Rezepts ist natürlich der rote Kohl. Dazu gesellen sich fein geriebene Karotten, Zwiebeln und ein Dressing aus Zucker, Joghurt, Öl, Essig und einer ordentlichen Prise Salz, das für den typischen Coleslaw-Geschmack sorgt. Optional kannst du Äpfel hinzufügen, die mit ihrer Fruchtigkeit noch mehr Frische ins Gericht bringen. Wer es etwas herzhafter mag, kann auch ein paar geröstete Walnüsse oder Sonnenblumenkerne darüberstreuen.

Tipp: Du kannst das Gemüse mit der Hand klein schneiden oder es dir leicht machen und einfach einen Gemüsehobel🛒 verwenden.

Der Coleslaw mit Rotkohl schmeckt wunderbar als Beilage oder Vorspeise. Lass ihn mindestens 2 Stunden durchziehen, dann entfalten sich die Aromen erst so richtig und er schmeckt noch besser.

Leckere Varianten des klassischen Coleslaws sind der südtiroler Krautsalat und der Apfel-Sellerie-Slaw. Den asiatischen Krautsalat musst du außerdem unbedingt probieren!

Coleslaw mit Rotkohl Anke 4.71 ( 17 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1/2 Rotkohl

1 große Möhre

1 rote Zwiebel

3 TL Salz

2 TL Zucker

3 El Joghurt natur

3 EL Öl

2 EL Essig Zubereitung Wasche den Rotkohl, viertele ihn und schneide ihn dann in dünne Streifen oder hobele ihn. Schäle die Möhre und hobele sie ebenfalls.

Schäle die Zwiebel, viertele sie und schneide sie in dünne Streifen.

Gib das Gemüse in eine Schüssel und würze es kräftig mit Salz und Zucker. Verrühre alles miteinander und lass es 5 Minuten ruhen.

Verknete alles noch einmal mit den Händen und gieße ausgetretenen Saft gegebenenfalls ab.

Gib Joghurt, Öl und Essig dazu und rühre den Coleslaw mit Rotkohl noch einmal um. Notizen Lass den Coleslaw mit Rotkohl 1–2 Stunden durchziehen, dann schmeckt er sogar noch besser.

