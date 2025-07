Heute letzte Chance: Cosori-Heißluftfritteusen bis zu 41 % reduziert im Amazon Prime Day

Frittieren ohne Fett? Das ist schon seit einiger Zeit kein Wunschdenken mehr. Seit einiger Zeit sind Heißluftfritteusen auf dem Vormarsch, welche den Lebensmitteln nur mit einem heißen Luftstrom eine knusprige Hülle verleihen können. Mit innovativen Modellen bringt der Hersteller Cosori jetzt frischen Wind in die Welt der Heißluftfritteusen. Und jetzt die gute Nachricht: Drei dieser Modelle bekommst du beim Amazon Prime Day jetzt um bis zu 38 Prozent reduziert.

Diese 3 Cosori-Fritteusen gibt es beim Amazon Prime Day im Angebot

Der Amazon Prime Day ist da! Zeit, sich umzuschauen nach dem einen Küchengerät, das man schon immer mit einem Auge beobachtet hat. Denn wer weiß, vielleicht ist dieses gerade im Angebot? So wie diese drei Heißluftfritteusen von Cosori, die jetzt bis zu 38 Prozent günstiger erworben werden können.

Doch warum eigentlich Cosori? Der Hersteller ist für seine innovativen Modelle mit modernem Design bekannt. Seine Heißluftfritteusen sind besonders benutzerfreundlich und liefern hervorragende Kochergebnisse. Diese erzielen die Geräte in nur kurzer Zeit und mit einem sehr geringen Ölverbrauch. So sind Cosori Heißluftfritteusen 🛒 perfekt, wenn du auf Fett, aber nicht auf die ultimative Knusprigkeit verzichten möchtest. Beim Amazon Prime Day gibt es auf gleich drei Geräte verführerische Rabatte.

Cosori TurboBlaze: kompaktes Küchengerät

Die Cosori TurboBlaze 🛒 ist die erste Heißluftfritteuse mit einem sogenannten DC-Motor. Dieser ermöglicht fünf Geschwindigkeitsstufen, die ein knuspriges, schnelles Ergebnis hervorbringen und gleichzeitig kaum Geräusche machen. Perfekt, wenn du beim Kochen Gespräche führen oder Musik hören möchtest! Gleichzeitig wird die Garzeit gegenüber einem herkömmlichen Ofen um 46 Prozent reduziert und das bei über 60 Prozent Energieeinsparung. Die beste Wahl für Berufstätige oder Singles mit wenig Zeit, die dennoch nicht auf gutes Essen verzichten möchten.

Hier kannst du die Cosori TurboBlaze für 113,99 € kaufen – das entspricht einer Einsparung von 29 % gegenüber dem Originalpreis. 🛒

Cosori Turboblaze beim Amazon Prime Day. Credit: cosori

Für große Kochprojekte: Cosori Dual Blaze TwinFry

Manche Rezepte für Heißluftfritteusen besagen, man müsse in Portionen frittieren, um ein knuspriges Ergebnis zu erlangen. Mit der Cosori Dual Blaze TwinFry 🛒 gehört das der Vergangenheit an! Die Heißluftfritteuse bietet ein Volumen von großzügigen zehn Litern und eine praktische Dual-Heiztechnologie. Das bedeutet: Mit ihren vier Heizelementen sorgt sie für ein gleichmäßigeres Ergebnis als herkömmliche Doppelkammer-Heißluftfritteusen. So ist es kein Problem, beispielsweise gleichzeitig Koteletts und die Beilagen-Pommes dazu zu garen. Die Cosori Dual Blaze TwinFry bietet somit ein Kochergebnis, das 65 Prozent schneller ist als bei einem herkömmlichen Ofen.

Kaufe hier die Cosori Dual Blaze TwinFry für nur 189,98 € – ein Ersparnis von satten 41 %. 🛒

Cosori Double Blaze TwinFry beim Amazon Prime Day. Credit: cosori

Platzsparwunder: die Cosori Turbo Tower Pro

Du hast große Pläne, aber nur wenig Platz? Dann ist der Cosori Turbo Tower Pro 🛒 das Küchengerät deiner Träume. Die Heißluftfritteuse hat zwei Kammern, die jedoch nicht nebeneinander stehen, sondern aufeinander gestapelt sind. Dadurch bekommt deine Küche Restaurant-Flair – ohne, dass du zu viel kostbare Arbeitsfläche verlierst. Die beiden Kammern sind unterschiedlich groß, sodass Beilagen und Hauptgänge gleichzeitig gegart werden können. Auch die Reinigung ist kein Problem, denn die Körbe des Cosori Turbo Tower Pro sind keramikbeschichtet. Gegenüber einer Teflon-Beschichtung ist diese langlebiger und sicherer.

Günstiger konntest du den Turbo Tower Pro dieses Jahr noch nicht finden! Mit einem satten Rabatt von 25 Prozent ist dieses Angebot einer der Top-Deals des Amazon Prime Day 2025.

Das klingt gut? Dann schlag jetzt zu und sichere dir die Cosori Turbo Tower Pro mit einem Rabatt von 25 % für nur 239,99 €! 🛒

Cosori Turbo Tower Pro beim Amazon Prime Day. Credit: cosori

Alle Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Die hier angegebenen Preise können sich jederzeit ändern. Wer sich für eine Heißluftfritteuse entschieden hat, sollte nicht zu lange zögern, da die Kontingente bei den Amazon-Prime-Day-Aktionen erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.