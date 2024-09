Couscous-Salat mit Thunfisch: der perfekte Alltagsheld

Es gibt Tage, da will man einfach nicht ewig in der Küche stehen. Dann muss es schnell gehen und trotzdem schmecken. Dieser Couscous-Salat mit Thunfisch ist das perfekte Gericht für genau solche Fälle. Er ist schnell und einfach zubereitet und gleichzeitig so richtig gesund. Wir zeigen dir, wie er gemacht wird.

Couscous-Salat mit Thunfisch: die perfekte Balance

Das Schöne an dem Couscous-Salat mit Thunfisch ist, dass er sich wirklich schnell und unkompliziert zubereiten lässt. Der Couscous ist in wenigen Minuten fertig, da er lediglich mit kochender Brühe übergossen und kurz quellen gelassen wird. Währenddessen kannst du das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden und den Thunfisch abtropfen lassen. Mit Gemüse und einem leichten Dressing aus Zitronensaft, Öl und Senf rundest du den Salat ab.

Schon gewusst? Thunfisch liefert dem menschlichen Körper hochwertiges Eiweiß. Außerdem enthält er Jod, Zink und wertvolle Omega-3-Fettsäuren – allen voran Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA). Sie beugen dem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, stärken das Immunsystem und sind auch für die Hirnleistung wichtig.

Beim Thunfisch solltest du auf qualitativ hochwertigen, nachhaltig gefangenen Thunfisch zurückgreifen. Achte beim Kauf auf das MSC-Siegel. Wer auf Kalorien Acht gibt, sollte bei Dosen-Thunfisch schauen, dass dieser in Wasser und nicht in Öl eingelegt ist. Die gesundheitsfördernden Eigenschaften des Thunfischs sind aber in beiden Varianten enthalten.

In Kombination mit dem Couscous und Gemüse wird das Gericht zu einem leichten Genuss, der dich mit wertvollen Nährstoffen versorgt und dabei auch noch lecker schmeckt. Genieße den Couscous-Salat mit Thunfisch als leichtes Mittag- oder Abendessen oder als Beilage zum Spätsommergrillen.

