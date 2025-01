Cranberry-Blondies: schnell und einfach gebacken

Wer Kuchen und Schokolade mag, wird Blondies lieben. Die saftigen Kuchenstücke sind die süßen Geschwister von Brownies, die nicht mit dunkler, sondern mit weißer Schokolade gebacken werden. Wir verfeinern unsere heute noch mit Obst und zaubern fruchtige Cranberry-Blondies.

Rezept für Cranberry-Blondies: winterliche Kuchenstücke

Brownies und auch Blondies wie unsere Cranberry-Blondies sind eine Art süße Kuchenschnitten, deren Konsistenz eher etwas fester ist. Sind sie gut gebacken, schmecken sie dennoch herrlich saftig. Sie werden meist nicht in einer klassischen Kuchen-, sondern in einer Auflaufform gebacken und anschließend in quadratische oder rechteckige Stücke geschnitten. Dadurch sind sie super vorzubereiten und lassen sich wunderbar einpacken, mitnehmen und teilen.

Das erste Rezept für Blondies wurde übrigens 1896 von Fannie Farmer veröffentlicht. Auch wenn sie damals noch Brownies genannt wurden, erinnerten sie sowohl im Aussehen als auch bezüglich der Zutaten bereits an Blondies: Sie enthielten Vanille und Melasse und hatten eine goldbraune Farbe.

Auch wenn vielfach angenommen wird, Blondies wären die kleinen Geschwister von Brownies, kann man annehmen, dass es tatsächlich wahrscheinlich sogar umgekehrt ist, denn das erste Rezept für die dunkle Variante wurde erst gut zehn Jahre später niedergeschrieben, und zwar ebenfalls von Fannie Farmer.

Unsere Cranberry-Blondies lieben wir auch deshalb so sehr, weil sie uns nur wenig Arbeit bereiten. Nach einer Viertelstunde ist bereits alles erledigt, die Blondies sind im Ofen, und wir können uns noch um einen süßen Zuckerguss kümmern, mit dem wir sie vor dem Servieren verschönern.

Aber wir backen nicht nur gern unsere Cranberry-Blondies, sondern auch Blondies mit Kirschen oder Apfel-Zimt-Blondies. Aber auch von unseren Salted-Caramel-Brownies bekommen wir nicht genug.