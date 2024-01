Ein echter Klassiker der französischen Küche sind Crêpes Suzette. Hauchdünne Pfannkuchen werden mit unwiderstehlichem Orangenaroma zu einer wahren Delikatesse kombiniert. Wer kann da schon widerstehen?

Crêpe Suzette ist heißestes Dessert der Saison

Die Crêpe Suzette ist einfach zum Niederknien lecker und es verbirgt sich eine faszinierende Geschichte hinter diesem französischen Leckerbissen.

Angeblich entstand das Rezept durch einen Zufall. Am 31. Januar 1896 war der britische Kronprinz, der spätere König Edward VII., im legendären Café de Paris in Monte-Carlo zu Gast. Henri Charpentier, ein 14-jähriger Kochlehrling, sollte dem Kronprinzen und 18 Gästen während einer Silvesterfeierlichkeit Pfannkuchen am Tisch zubereiten. Während sich Charpentier um die Soße kümmerte, entzündete sich plötzlich ein Likör. Der Lehrling zeigte keine Verlegenheit, probierte sie heimlich und tauchte die Crêpes in die entflammte Marinade. Dem erstaunten Prinzen erklärte, dass dies ein neues Rezept sei. Edward probierte es und war begeistert.

Charpentier verlieh dem Rezept spontan den Titel „Crêpes Princesse“, zu Ehren des Prinzen. Dieser lehnte jedoch geschmeichelt ab und schlug vor, dass die Crêpes den Namen seiner schönen Begleiterin tragen sollten – und das war an diesem Tag Suzette.

Auch heute noch werden die hauchdünnen Pfannkuchen in einer köstlichen Orangenbutter-Soße flambiert, was nicht nur für einen exquisiten Geschmack sorgt, sondern auch noch richtig was hermacht, wenn du Gäste hast.

Die Crêpe Suzette ist ein Klassiker, der immer gut ankommt. Folge unserem Rezept und beeindrucke mit diesem leckeren Gericht deine Freunde oder Familie. Bon appétit!

