Crêpe-Auflauf mit Hähnchen

Pfannkuchen Auflauf mit Hähnchen - Rezept zum Nachkochen

Mit diesem Rezept bereitest du einen leckeren herzhaften Crêpe Kuchen zu - ein Pfannkuchen Auflauf mit Speck und Spinat.Dafür brauchst du:Für den Crêpeteig:3 Eier200 g Mehl350 ml lauwarme Milch50 g geschmolzene Butter1/4 TL SalzFür die Füllung:3 HähnchenbrüsteSalz und Pfeffer150 g Frischkäse150 g Mais10 geviertelte Kirschtomaten20 g gehackte PetersilieAußerdem:100 g Frischkäse9 Scheiben KäseSo geht es:Gib alle Teigzutaten zusammen in eine Schüssel und vermenge sie zu einem Teig.Backe die Crêpes in einer gefetteten Pfanne beidseitig goldgelb aus. Je Crêpe genügt eine Kelle Teig. Insgesamt benötigst du neun Crêpes.Für die Füllung brate die Hähnchenbrüste in heißem Fett von beiden Seiten goldgelb an. Nach dem Braten lässt du sie auskühlen, ehe du sie mit den Fingern kleinzupfst.Nun füge Frischkäse, Mais, Kirschtomaten und Petersilie hinzu und mische alles.Gib je zwei große Esslöffel der Füllung in die Mitte jedes Crêpes und schlage die Ränder über die Mitte. Zusammengefaltet soll jedes Crêpe wie ein Rechteck aussehen. Lege die Crêpes dicht aneinander in drei Reihen in eine große Auflaufform. Streiche auf jedes von ihnen einen Löffel Frischkäse und decke die Crêpes mit je einer Scheibe Käse ab. Dann backst du den Auflauf bei 180 °C für 20 Minuten.Den Artikel findest du hier: http://www.leckerschmecker.me/neun-paeckchen/?&ref=ytHier findest du noch ein leckeres, herzhaftes Crêpe-Rezept:http://www.leckerschmecker.me/schichtsystem-mit-kaese/?&ref=yt