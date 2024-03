Crêpe-Auflauf mit Hähnchen

Gib alle Teigzutaten zusammen in eine Schüssel und vermenge sie zu einem Teig.

Backe die Crêpes in einer gefetteten Pfanne beidseitig goldgelb aus. Je Crêpe genügt eine Kelle Teig. Insgesamt benötigst du neun Crêpes.

Für die Füllung brate die Hähnchenbrüste in heißem Fett von beiden Seiten goldgelb an. Nach dem Braten lässt du sie etwas abkühlen, ehe du sie mit den Fingern klein zupfst.

