Frühstück: Das passiert, wenn du jeden Tag Kaffee trinkst

Gehörst du auch zu den Menschen, die ohne Kaffee nicht durch den Tag kommen? Eine, zwei, drei, vier oder fünf Tassen müssen es von morgens bis abends schon sein, sonst funktioniert dein Gehirn nicht richtig? Mir geht es ähnlich. Allerdings habe ich mich gefragt, was passiert, wenn ich jeden Tag Kaffee trinke, und wie viele Tassen Kaffee am Tag noch gesund sind.

Was passiert, wenn du jeden Tag Kaffee zum Frühstück trinkst?

Kaffee ist das beliebteste Heißgetränk der Deutschen. Durchschnittlich 162 Liter werden jedes Jahr in Deutschland davon getrunken. Das ist mehr als Wasser oder Bier. Doch, wie wirkt sich täglicher Kaffeekonsum auf den Körper aus?

1. Kaffee sorgt für gute Laune

Dass man nach einer Tasse Kaffee besser drauf ist, ist keine Einbildung. Die im Kaffee enthaltenen Antioxidantien steigern das allgemeine Wohlbefinden und können sogar bei Depressionen helfen.

2. Kaffee regt den Stoffwechsel an

Eine Tasse Kaffee regt den Stoffwechsel an. Forscher fanden heraus, dass zwei Espressi am Tag den Kalorienverbrauch um 100 Kalorien erhöhen können. Allerdings solltest du deinen Kaffee dafür schwarz, also ohne Milch und Zucker trinken.

3. Kaffee beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor

Die Antioxidantien im Kaffee wirken sich nicht nur positiv auf die Laune aus, sondern auch auf das Herz-Kreislauf-System. Sie bekämpfen freie Radikale im Körper und schützen die Zellen. Wenn du jeden Tag Kaffee trinkst, wirkt sich das positiv auf die Arterien und Gefäße aus.

4. Kaffee lässt dich besser schlafen

Das klingt paradox, stimmt aber: regelmäßiger Kaffeekonsum verbessert die Schlafqualität. Das Koffein im Kaffee fördert die Durchblutung und beeinflusst das Schlafzentrum von Menschen positiv.

5. Kaffee steigert die Konzentrationsfähigkeit

Eine Tasse Kaffee am Morgen ist gut fürs Gehirn. Sie steigert die Konzentrationsfähigkeit und senkt das Risiko, an Alzheimer zu erkranken.

6. Kaffee senkt das Diabetes-Risiko

Typ-2-Diabetes ist nicht angeboren und entwickelt sich häufig im Laufe des Alters. Eine ungesunde und zuckerreiche Ernährung können das Ausbrechen der Krankheit begünstigen. Forscher fanden allerdings heraus, dass sich das Diabetes-Risiko fast halbiert, wenn man jeden Tag Kaffee trinkt.

7. Kaffee schützt vor Karies

Untersuchen zufolge töten im Kaffee enthaltene Inhaltsstoffe Karies verursachende Bakterien ab. Das sind vorrangig Chlorogensäure, Nikotinsäure und Trigonellin. Ein regelmäßiger Kaffeegenuss kann also vor Karies schützen, allerdings nur, wenn du auf Milch und Zucker im Kaffee verzichtest.

8. Kaffee hilft bei Kopfschmerzen

Kaffee kann bei Kopfschmerzen und sogar Migräne-Attacken wahre Wunder wirken. Zumindest in Kombination mit dem Saft einer halben Zitrone. Das Koffein im Kaffee erweitert die bei Kopfschmerzen verengten Blutgefäße und das Vitamin C der Zitrone erhöht die Bildung eines Botenstoffs, der den Schmerz im Kopf senkt.

9. Kaffee verlängert dein Leben

Wir haben es alle schon immer gewusst: Wer jeden Tag Kaffee trinkt, lebt länger. Eine Studie fand jetzt heraus, dass ein hoher Kaffeekonsum das Risiko für die Gesamtsterblichkeit verringert. Dafür muss man aber mehr als drei Tassen Kaffee am Tag trinken.

Wir klären dort auch, ob es ungesund ist, jeden Tag Eier zu essen.

Wie viele Tassen Kaffee am Tag sind gesund?

Gesunde Erwachsene vertragen in der Regel vier Tassen Kaffee über den Tag verteilt problemlos. Das sind ungefähr 400 Milligramm Koffein. Schwangere oder Frauen in der Menopause sollten maximal 200 Milligramm Koffein pro Tag zu sich nehmen.

Zur Orientierung: Zwei Tassen Filterkaffee oder Café Crema enthalten bis zu 200 mg Koffein, zwei einfache Espressi etwa 60 mg.

Dann trinkst du zu viel Kaffee

Bist du ständig nervös und überdreht, dein Augenlid zuckt oder du musst häufiger auf die Toilette, kann ein zu hoher Kaffeekonsum dahinter stecken. Auch Herzrasen und Kopfschmerzen können darauf hindeuten, dass du zu viel Kaffee trinkst.

Der aufmunternde Effekt des Koffeins tritt 15-30 Minuten nach dem Kaffeetrinken ein. Die genaue Zeit ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Auch wie lange das Koffein wirkt oder wie gut es vertragen wird, variiert bei jedem. So gesund Kaffee auch ist, solltest du es aber nicht übertreiben. Höre auf deinen Körper und schraube deinen Kaffeekonsum gegebenenfalls herunter, wenn du negative Symptome wahrnimmst.