Manchmal ist es ein echter Lebensretter: Gemüse aus der Dose. Ein oder zwei Konserven auf Vorrat zu haben, ist nie verkehrt. Fehlen sonntags noch Zutaten oder hindert eine plötzliche Erkältung am Gang zum Supermarkt, öffnet man einfach eine Dose und peppt Gerichte mit Mais, Erbsen und Co. auf. Aber darf der Konserveninhalt direkt in den Topf oder muss man Dosengemüse waschen, bevor man es benutzt?

Dosengemüse waschen: Ist das wirklich nötig?

Ob man Dosengemüse waschen muss, geht häufig mit der Vermutung einher, die Flüssigkeit aus der Konserve oder dem Glas wäre ungesund. Hier gilt aber schon einmal Entwarnung: In den meisten Fällen handelt es sich dabei lediglich um Wasser und Salz.

Jedoch: Der Salzgehalt ist leider häufig sehr hoch. Daher lohnt sich der Blick auf die Zutatenliste und die Angaben bezüglich der Nährstoffe. Es ist ratsam, das Produkt zu wählen, dass einen geringeren Salzgehalt aufweist. Auch andere Zusatzstoffe haben in Dosengemüse nichts zu suchen, hier solltest du ebenfalls zum Produkt greifen, das weniger oder am besten gar keine zusätzlichen Stoffe enthält.

Kochen mit Dosengemüse: Gerichte wie Kichererbsen-Brot mit Quinoa oder gefüllte Süßkartoffel mit Bohnen und Mais kannst du gut mit haltbar gemachtem Gemüse zubereiten.

Prinzipiell können wir also festhalten: Dosengemüse waschen, das ist nicht zwingend notwendig. Entscheidest du dich dagegen, musst du beim Abschmecken deines Essens sogar weniger Salz nutzen und auf die gesalzene Flüssigkeit aus der Dose setzen. Achte beim Kochen aber unbedingt darauf, den Konserveninhalt nicht zu lange zu erhitzen, um wichtige Nährstoffe zu bewahren. Da Dosengemüse aber sowieso bereits gegart ist, sollte das kein Problem sein.

Ausnahmen bestätigen wie so oft die Regel

Wie immer gilt auch bei der Frage, ob man Dosengemüse waschen muss, eine Ausnahme: Bei Hülsenfrüchten macht es durchaus Sinn, diese mit Wasser abzuspülen. Denn Bohnen, Erbsen und Co. werden dadurch bekömmlicher.