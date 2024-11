Dubai-Schokolade-Tiramisu: So machst du das trendige Dessert

Ein Schokotrend geht um die Welt: Alle wollen Dubai-Schokolade und stehen dafür teilweise stundenlang Schlange, nur um eine der begehrten Tafeln zu ergattern. Mittlerweile tummeln sich auch viele Rezepte für die Nascherei im Internet, und in Cafés rund um den Globus wird der Trend schon weitergesponnen. Auch wir gehen einen Schritt weiter und zeigen dir heute, wie du ein unverschämt leckeres Dubai-Schokolade-Tiramisu zaubern kannst. Achtung: Hier herrscht Suchtgefahr!

Rezept für Dubai-Schokolade-Tiramisu: cremig, schokoladig, lecker

Was macht die berühmte Dubai-Schokolade aus? Sie ist gefüllt mit süßer Pistaziencreme und sogenanntem Kadayif-Teig. Das sind dünne Fäden, die beispielsweise auch für Baklava oder Knafeh verwendet werden. Du kennst sie vielleicht als Engelshaar. Konnte man die Tafeln anfangs nur online bestellen, findet man sie mittlerweile auch in einigen Cafés und Supermärkten wie Edeka. Sogar der Discounter Lidl hat nun angekündigt, eine eigene Dubai-Schokolade verkaufen zu wollen.

Um unser Dubai-Schokolade-Tiramisu zuzubereiten, brauchst du allerdings keine Schokoladentafeln. Wir verwenden typische Zutaten wie Kaffee, Mascarpone und Löffelbiskuit und erweitern diese beispielsweise um Engelshaar, Pistaziencreme, geschmolzene Schoki und gehackte Pistazien. Klingt verlockend, nicht wahr?

Wir beginnen damit, den Kaffee oder Espresso zu kochen, denn er sollte danach etwas abkühlen. In der Zwischenzeit braten wir die Kadayif-Fäden in Butter an, bis sie schön knusprig und leicht gebräunt sind. Sie müssen nun ebenfalls wieder etwas abkühlen, sodass wir Zeit haben, Sahne mit Puderzucker steif zu schlagen. Anschließend heben wir Mascarpone und Pistaziencreme unter.

Nun weichen wir die Löffelbiskuit-Kekse im Kaffee ein und legen damit eine Auflaufform aus. Darauf verteilen wir zuerst die knusprigen Teigfäden und danach die Mascarponecreme. Nachdem wir sie glatt gestrichen haben, lassen wir flüssige Schokolade über die Creme laufen und streuen noch gehackte Pistazien auf die Schokoschicht. Bis zum Servieren muss das Dubai-Schokolade-Tiramisu nun kalt gestellt werden – am besten mindestens zwei Stunden.

Entdecke auch unser Rezept für selbst gemachte Dubai-Schokolade und erfahre, wie du Dubai-Schokolade-Donuts oder Dubai-Schokoladenpralinen zaubern kannst.