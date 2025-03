Earl Grey Panna Cotta: das perfekte Dessert für Teeliebhaber

Cremig, aromatisch und einfach zuzubereiten – die Earl Grey Panna Cotta vereint die Eleganz des italienischen Desserts mit dem feinen Geschmack des beliebten Schwarztees. Probiere das Rezept gleich selber aus!

Dessertrezept: Panna Cotta mit Earl Grey

Die klassische Panna Cotta stammt aus Italien und bedeutet wörtlich „gekochte Sahne“. Ursprünglich diente sie als einfache Möglichkeit, Milch und Sahne mit wenig Aufwand in ein köstliches Dessert zu verwandeln.

In dieser Variante trifft die traditionelle Sahnecreme auf Earl Grey, einen der bekanntesten Schwarztees der Welt. Was den Tee so unverwechselbar und beliebt macht, ist sein frisches Aroma der Bergamotte, einer mediterranen Zitrusfrucht.

Die Zubereitung des Desserts ist mehr als einfach. Du erhitzt zuerst Milch, Sahne und Zucker in einem Topf. Zeitgleich weichst du einige Blätter Gelatine ein. Drücke sie danach aus und rühre sie in die erwärmte Milch, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Nun brauchst du nur noch das Vanilleextrakt und den losen Earl Grey Tee hinzu und lässt alles etwa eine Viertelstunde ziehen. Zum Schluss gießt du die Flüssigkeit durch ein Sieb und verteilst die Earl Grey Panna Cotta auf Förmchen 🛒 und lässt sie für mehrere Stunden im Kühlschrank aushärten.

Tipp: Willst du das leckere Dessert stürzen, erwärme den Boden der Förmchen vorher einige Sekunden in heißem Wasser.

Die Earl Grey Panna Cotta lässt sich problemlos vorbereiten und eignet sich daher ideal für Dinnerpartys oder entspannte Nachmittage mit Freunden. Kurz vor dem Servieren kannst du sie mit frischen Früchten, einer feinen Soße oder einigen Teekrümeln wie in unserem Rezept verzieren.

Earl Grey Panna Cotta keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 180 ml Milch

480 ml Schlagsahne

50 g Zucker

3 Blätter Gelatine

1/2 TL Vanilleextrakt

15 g loser Earl Grey Zubereitung Erhitze Milch, Sahne und Zucker in einem Topf, bis die Mischung leicht köchelt. Ziehe sie dann vom Herd.

Weiche die Gelatineblätter währenddessen in kaltem Wasser ein.

Drücke sie danach aus und rühre sie in die warme Sahnemilch, bis sie sich vollständig aufgelöst hat.

Füge das Vanilleextrakt und den losen Tee hinzu. Lass die Mischung 10–15 Minuten ziehen.

Gieße die Flüssigkeit durch ein feines Sieb und verteile sie gleichmäßig auf die Förmchen. Stelle die Earl Grey Panna Cotta mindestens 4 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank, bis sie fest ist. Notizen Wenn du die Panna Cotta stürzen möchtest, fette die Innenseite der Gläser leicht mit etwas Pflanzenöl ein. Es sollte nur ein dünner Film zurückbleiben, wische das Öl deshalb mit einem Papiertuch weitgehend aus.

