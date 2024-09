Lass dir Ei-Toasts mit Joghurt-Frischkäse-Aufstrich zum Frühstück schmecken

Frühstück sollte niemals langweilig sein. Immerhin ist es die erste Mahlzeit des Tages und sorgt dafür, dass wir hoffentlich mit guter Laune in den Tag starten. Aufwendig muss das Frühstück deshalb nicht sein, denn morgens hat man nicht immer die Zeit oder Lust, lange in der Küche zu stehen. Um diese Ei-Toasts mit Joghurt-Frischkäse-Aufstrich zu zaubern, braucht man nur 15 Minuten. Damit sind sie perfekt, wenn du dich nach Abwechslung am Frühstückstisch sehnst, ohne dir viel Mühe machen zu müssen.

Frühstücksrezept: Ei-Toasts mit Joghurt-Frischkäse-Aufstrich

Frühstück gilt allgemein als die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wie schade, wenn du es dann vernachlässigst. Selbst im Alltag, wenn die Arbeit ruft, sollte man sich etwas Zeit nehmen, um am Tisch zu sitzen und etwas Leckeres zu essen. Keine Zeit? Keine Ausrede, denn für Rezepte wie unsere Ei-Toasts mit Joghurt-Frischkäse-Aufstrich sind immer ein paar Minuten übrig.

Für die Zubereitung brauchen wir nur wenige Zutaten: Eier, Sauerteigbrot oder eine Alternative, griechischen Joghurt, Frischkäse, eine Bio-Zitrone, einige Kräuter, etwas Butter, Salz und Pfeffer. Beginne damit, die Eier zu kochen. Wir empfehlen sie wachsweich, aber das ist natürlich Geschmackssache. Du kannst dich dabei ganz nach deinen eigenen Vorlieben richten. Im Anschluss werden sie abgeschreckt und gepellt.

Im nächsten Schritt waschen wir eine Bio-Zitrone, reiben die Schale ab und pressen den Saft aus. Beides verrühren wir mit griechischem Joghurt und Frischkäse. Schmecke den Aufstrich noch mit Salz und Pfeffer ab. Anschließend rösten wir das Brot, bestreichen es mit etwas Butter und dem Aufstrich. Die Eier werden halbiert und darauf gelegt. Für mehr Geschmack sorgen gehackte Kräuter, bei denen wir uns für Basilikum und Schnittlauch entschieden haben. Auch hier gibt’s freie Wahl, wenn du lieber andere Sorten verwenden möchtest.

Brot und Ei sind eine wahrlich wunderbare Kombination! Deshalb verschönern wir unser nächstes Frühstück mit Spiegelei-Toasts mit Käse. Oder vielleicht doch lieber mit Toasts sind mit Rührei und Cheddar? Auch diese Pfannentoasts mit Ei lachen uns an. Zum Glück hat eine Woche ja sieben Tage!