Eier in der Heißluftfritteuse: schnell und einfach gegart

Hast du deine Frühstückseier schon mal in der Heißluftfritteuse gekocht? Nein? Dann wird es aber höchste Zeit! Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern auch Wasser. Außerdem musst du die Eier vorher nicht einstechen und kannst gleichzeitig dein Brötchen mit aufbacken. Probiere es gleich selber aus, deine Eier in der Heißluftfritteuse zu kochen!

Eier in der Heißluftfritteuse: gekochte Eier in 15 Minuten

Gekochte Eier gehören in vielen Kulturen zu einem richtigen Frühstück einfach dazu. Aber auch im Alltag lassen sie sich wunderbar als Snack für zwischendurch oder als Proteinquelle für unterwegs verwenden. Besonders in Ländern wie Japan, wo Eier oft als Beilage zu Reisgerichten gereicht werden, oder in den Niederlanden, wo sie traditionell mit Senf serviert werden, zeigen sich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des gekochten Eis.

Das Kochen von Eiern in der Heißluftfritteuse überzeugt durch Einfachheit und Präzision. Du bestimmst genau, wie weich oder hart das Eigelb sein soll, und hast nach wenigen Minuten ein perfekt gegartes Ei. Die unkomplizierte Handhabung ist ideal für den hektischen Alltag, ohne dass du auf Geschmack oder Qualität verzichten musst.

Wie lange du die Eier in der Heißluftfritteuse garst, hängt von deinen Vorlieben ab. Magst du sie eher weich gekocht, reichen 8 Minuten. Sollen die Eier hart gekocht sein, sollten sie für mindestens 12 Minuten im Airfryer garen.

Kartoffeln lassen sich übrigens genauso gut in der Heißluftfritteuse zubereiten. Ebenso wie dieser knusprige Kartoffelsalat. Allerdings gibt es auch Lebensmittel, die nicht in den Airfryer dürfen.

Eier in Heißluftfritteuse kochen Kai Kopireit 4.01 ( 780 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 12 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 4 Eier Zubereitung Lege die Eier vorsichtig in den Frittierkorb des Airfryers.

Gare die Eier nun bei 170 °C für 12 Minuten, wenn sie wachsweich sein sollen. Drehe die Eier nach der Hälfte der Garzeit, damit sie gleichmäßig gar werden.

Nimm die gekochten Eier aus dem Korb und schrecke sie unter kaltem Wasser ab.

